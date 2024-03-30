"Во сколько мне обошлась Пейя-2014? Это коммерческая тайна. Бюджет клуба такой же, как у меня был у Героскипа – 350 тысяч евро.

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Зарплата стартует от 350 евро, максимальная – две с половиной тысячи.

Инфраструктура? Огромная раздевалка, баня, бассейн, спортзал, массажный кабинет. Есть два поля – одно большое игровое и рядом чуть меньше тренировочное. Стадион вмещает до пяти тысяч, но пластиковых скамеек пока нет. Однако мэрия уже подготовила проект реконструкции стадиона", – рассказал Сагиров в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, Пейя 2014 выступает во Втором дивизионе Кипра и сейчас занимает шестую строчку, имея в своем активе 32 очка. Чтобы попасть в зону повышения в классе команде не хватает 14 баллов.

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