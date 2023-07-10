Нападающий Ворсклы Таулант Сефери может присоединиться к СК Днепр-1.

СК Днепр-1 заинтересован в подписании Тауланта Сефери и готов предложить 1 млн долларов за албанца, сообщает албанское издание Sport Ekspres.

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Также отмечается, что форвард Ворсклы будет зарабатывать 500 тысяч долларов в год. Интересно, что издание Fcdnipro.com сообщает, что Сефери является лишь одним из вариантов усиления днепровского клуба, а все цифры не соответствуют действительности.

Добавим, что Сефери прошлым летом стал игроком Ворсклы, сыграл 28 матчей в составе полтавчан, отметившись 13 голами.

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