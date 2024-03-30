Форвард Ворскли Таулант Сефері, який нині на правах оренди виступає за Бані Яс, зацікавив декілька клубів німецької Бундесліги, повідомляє Sportarena.

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27-річний нападник привернув до себе увагу завдяки успішним виступам у чемпіонаті ОАЕ. До слова, у 2023 році інтерес до албанця проявляв німецький Падерборн, а СК Дніпро-1 готовий був викласти за забивного форварда 1 млн євро. До слова, віце-президент Ворскли Олег Лисак заявляв, що Бані Яс хоче активувати клаусулу гравця, прописану в контракті з полтавцями.

Нагадаємо, Сефері перейшов у Ворсклу з албанської Тірани у серпні 2022 року за 500 тисяч євро. У липні 2023-го вирушив в оренду у Бані Яс, за який у поточному сезоні у 19-ти матчах забив 7 голів і віддав 1 асист. Його контракт з Ворсклою чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

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