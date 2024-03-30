Форвард Ворскли зацікавив декілька клубів Бундесліги – СК Дніпро-1 готовий був викласти за нього серйозну суму
Албанський легіонер Таулант Сефері потрапив на радари низки німецьких клубів.
Форвард Ворскли Таулант Сефері, який нині на правах оренди виступає за Бані Яс, зацікавив декілька клубів німецької Бундесліги, повідомляє Sportarena.
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27-річний нападник привернув до себе увагу завдяки успішним виступам у чемпіонаті ОАЕ. До слова, у 2023 році інтерес до албанця проявляв німецький Падерборн, а СК Дніпро-1 готовий був викласти за забивного форварда 1 млн євро. До слова, віце-президент Ворскли Олег Лисак заявляв, що Бані Яс хоче активувати клаусулу гравця, прописану в контракті з полтавцями.
Нагадаємо, Сефері перейшов у Ворсклу з албанської Тірани у серпні 2022 року за 500 тисяч євро. У липні 2023-го вирушив в оренду у Бані Яс, за який у поточному сезоні у 19-ти матчах забив 7 голів і віддав 1 асист. Його контракт з Ворсклою чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.
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