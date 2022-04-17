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"Любая помощь мала. Это самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь украинскому народу. Я и моя семья счастливы, что вы в нашем доме. Я надеюсь, что эта резня скоро закончится, и вы сможете быть в своем доме, а пока здесь ваш. Слава Украине!" – написал Соль в Twitter на украинском языке.

Напомним, контракт 30-летнего нападающего по-прежнему принадлежит Динамо, но этот сезон он проводит в аренде за Эйбар.

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