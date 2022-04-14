Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футболе после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет предела, а вот новостной редактор – имеет. Следовательно, это уже девятнадцатая новость, где Футбол 24 освещает русский произвол на нашей земле.



Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: звездные наставники позорят оккупантов, у Динамо проблемы с фанатами

19:30. Динамо выиграло второй матч ради мирной Украины. "Бело-синие" одолели Галатасарай. Беседин и Буяльский устроили шоу.

19:00. Динамо отменило спарринг со Стяуа после возмутительных слов владельца в адрес "Азова". Киевляне уже нашли нового соперника.

18:10. Сборная Украины официально узнала даты матча с Шотландией и потенциального поединка с Уэльсом за последнюю путевку на ЧМ-2022. Кроме этого, сборная получила новый календарь в Лиге наций – сразу 4 матча пришлось переносить.

17:25. Игрок Динамо оказался сыном одного из руководителей "ЛНР". Киевский клуб немедленно избавился от лжеца, подобранного из Шахтера.