Будущее вингера Барселоны и сборной Португалии Жоау Фелиша до сих пор не решено.

Португальский нападающий выступает за "кулес" на правах аренды. Жоау Фелиш хотел бы остаться в Барселоне, но клуб не может выкупить его из-за финансовых трудностей. А еще одна аренда вряд ли устроит Атлетико.

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По информации Diario Sport, мадридцы намерены окончательно расстаться с Жоау Фелишом и готовы оставить его в Барселоне, если та отдаст взамен своего игрока. Атлетико нацелился на Феррана Торреса. 24-летний испанец очень нравится "матрасникам", однако сам футболист вряд ли захочет уйти из "кулес".

Напомним, Жоау Фелиш сыграл за Барселону в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал шесть ассистов.

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