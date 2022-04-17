Іспанець прихистив у своєму будинку родину українців, яка була змушена тікати від війни.

Дівчинка з України відкрила матч Валенсії – відео зворушливої акції

"Будь- яка допомога мала. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти українському народу. Я і моя родина щасливі, що ви в нашому домі. Я сподіваюся, що ця різанина скоро закінчиться, і ви зможете бути у своєму домі, а поки тут ваш. Слава Україні!" – написав Соль у Twitter українською мовою.

Нагадаємо, контракт 30-річного нападника досі належить Динамо, але цей сезон він проводить у оренді за Ейбар.

Росія напала на Україну: Динамо зухвало "торгується" зі збірною, безпрецедентний вчинок з Першої ліги (LIVE)