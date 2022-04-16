Дівчинка з України відкрила матч Валенсії – відео зворушливої акції
Європейські клуби продовжують підтримувати українців, які постраждали від війни з Росією.
Валенсія спільно з Фондом українських мігрантів міста влаштовує красиву акцію на другому домашньому матчі поспіль.
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Два тижні тому поєдинок проти Кадіса відкривала 8-річна Анна Ольховська. Її сім'я давно переїхала до Іспанії, а тепер прийняла українку із 7-річним сином, які були змушені тікати від війни. Валенсія запросила постраждалих на матч, який завершився нічиєю 1:1.
Також "кажани" продовжують збирати кошти на гуманітарні потреби українських біженців. Сьогодні о 19:30 розпочнеться матч проти Осасуни, а на території стадіону Валенсії розмістили маленькі блакитно-жовті ящики, в які фанати можуть кидати пожертви.
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