Валенсия совместно с Фондом украинских мигрантов города устраивает красивую акцию на втором домашнем матче подряд.

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Две недели назад поединок против Кадиса открывала 8-летняя Анна Ольховская. Ее семья давно переехала в Испанию, а теперь приняла украинку с 7-летним сыном, вынужденными бежать от войны. Валенсия пригласила пострадавших на матч, завершившийся ничьей 1:1.

Также "летучие мыши" продолжают собирать средства на гуманитарные нужды украинских беженцев. Сегодня в 19:30 начнется матч против Осасуны, а на территории стадиона Валенсии разместили маленькие голубо-желтые ящики, в которые фанаты могут бросать пожертвования.

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