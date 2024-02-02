Слован Братислава официально подтвердил переход 28-летнего люксембуржца. Новичок сразу получил статусный номер 10.

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Слован арендовал Жерсона на год, но будет иметь право полноценного выкупа. Трансферу предшествовала скандальная история. Динамо якобы срывало переговоры из-за спарринга словаков с московским Динамо. Впрочем, руководство Слована отрицает эти слухи.

"Эта информация вообще не соответствовала действительности. Наоборот, переговоры все время велись очень корректно, за что я благодарен представителям киевского Динамо. Оказалось, что матч с московским Динамо в Катаре на прошлой неделе стал гораздо более серьезной проблемой в Словакии, чем за рубежом. Спорт должен объединять, а не разделять", – заявил генеральный директор Слована Иван Кмотрик.

Напомним, Родригес перешел в Динамо из Джубило Иваты летом 2019 года за 2 млн евро. В составе "бело-синих" сыграл 53 матча и забил 9 мячей, став чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины. Не меньших успехов Жерсон достиг в ночных клубах Киева. Динамо решило раздавать своенравного нападающего в аренды, которых насобиралось уже шесть. Перед Слованом были Анкарагюджю, Труа, Эюпспор, Аль-Вехда и Сивасспор.

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