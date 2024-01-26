Все больше клубов проявляют пренебрежение к братиславскому Словану, который провел спарринг с Динамо Москва.

Дунайска Стреда решила воспользоваться случаем подколоть принципиального соперника, Слован Братислава, за поединок с московским Динамо.

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На своем официальном сайте клуб анонсировал спарринг с Аустрией следующим образом. "На этот раз нас ждет битва против самой успешной российской... конечно, нет, австрийской команды". Дело в том, что "русская" на словацком будет "ruskemu", а "австрийская" – "rakuskemu".

Напомним, недавно всколыхнул скандал вокруг братиславского Слована, который сыграл товарищескую игру с Динамо Москва. Чешская Славия отказалась от спарринга со словаками, а Динамо, узнав об игре с россиянами, забраковало трансфер в Слован Жерсона Родригеса.

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