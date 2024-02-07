Вице-чемпионы Чехии сообщили, что собрали для Украины 1,25 млн крон (более 2 млн грн или 50 тысяч евро). Вырученные средства будут использованы на закупку машин скорой помощи и другого медицинского оборудования.

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Славия должна была провести контрольный матч с братиславским Слованом, однако отменила его. Словаки ранее "запачкались" спаррингом против московского Динамо. Чехи продемонстрировали принципиальную позицию и 4 февраля провели другой товарищеский матч – против словацкого ВиОна.

Игру посетили 6214 болельщиков, а игроки обеих команд вышли на поле в желтых футболках с надписью "We Stand With Ukraine". Славии и ВиОну огромное уважение, а Слован должен задуматься о своих контактах со страной-террористом.

Společně se slovenskými hosty ze Zlatých Moravců a hlavně vámi, našimi fanoušky, jsme využili sílu fotbalu a pomohli tam, kde je to potřeba.



Na nákup terénních sanitek pro odvoz raněných na Ukrajině putuje celkem 1,25 milionu korun. ️?



Společně #ZaHraniceHriste. — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) February 6, 2024

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