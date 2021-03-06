"Джалоросси" рискуют пролететь мимо Лиги чемпионов уже в третьем сезоне подряд, занимая 5 место в Серии А после 25 туров. Для римлян непопадание в ЛЧ – это не только отсутствие матчей в самом престижном евротурнире, но и еще и колоссальные финансовые убытки, для погашения которых Рома ежегодно вынуждена продавать лучших и/или самых высокооплачиваемых футболистов.

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Американский миллиардер Дэн Фридкин, который приобрел клуб в 2020-м, в этом году планирует дать Роме новый импульс в развитии. Для того, чтобы "волки" стали по-настоящему конкурентной командой, бизнесмен привлечет серьезные инвестиции – в частности, благодаря подписанию выгодных спонсорских контрактов. Фридкин уже заключил соглашение с New Balance, который с нового сезона станет техническим партнером "джалоросси". На очереди – пролонгация контрактов с Qatar Airways и Hyundai. Соответствующие переговоры уже идут, информирует Corriere dello Sport.

Также издание утверждает, что эпоха Паулу Фонсеки в Роме подходит к завершению. Португалец практически наверняка покинет клуб по окончании сезона, а невыход в ЛЧ точно станет для него роковым. В то же время CDS отмечает хорошую работу Фонсеки, учитывая непростые условия, в которых оказался экс-наставник Шахтера. Но традиционное давление на тренера в Серии А и интерес к Паулу той же Бенфики заставляют Фридкина задуматься о поиске нового наставника. В прессе уже называют имена Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри, которые имеют значительный опыт работы в Италии и умеют давать результат.

Кроме Фонсеки, уход которого почти неизбежен, клуб покинут ветераны Бруно Перес и Жуан Жезус, которые не получат новых соглашений. Под вопросом будущее и 37-летнего Антонио Миранте, который, однако, не планирует завершать игровую карьеру, несмотря на почтенный футбольный возраст.

И, наконец, Фридкин планирует решить такой ​​мучительный для римлян вопрос стадиона. Недавно проект новой арены в окрестностях итальянской столицы окончательно потерпел крах. Впрочем, американец не сдается. Именно строительство современного стадиона является одним из приоритетов "джалоросси", как и выкуп клубной базы в Тригории, договор лизинга которой истекает в сентябре.

Напомним, именно Рома станет соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы. Поединок на римском Олимпико состоится 11 марта, а ответный матч на киевском НСК Олимпийский сыграют ровно через неделю – 18 числа.

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