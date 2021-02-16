Рома в сезоне 2021/22 будет выступать в форме нового производителя.

"Волки" объявили о начале сотрудничества с New Balance с начала сезона 2021/22. До этого римляне выступали в форме производства Nike.

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"Это соглашение является важным шагом для клуба и дальнейшего роста наших амбиций. New Balance признанный во всем мире лидер в своей области, и мы убеждены, что новое партнерство ознаменует собой начало многих прекрасных возможностей для нашего бренда.

Мы рады доверить им создание нашей индивидуальной формы, и с нетерпением ждем возможность увидеть футболистов Ромы в новых футболках", – отметил генеральный директор Гвидо Фиенга в комментарии официальном сайте клуба.

К слову, Рома занимает третье место в чемпионате Италии, имея в активе 43 очка. Римляне отстают от первого Интера на 7 пунктов.

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