"Это была судьба сыграть против моей бывшей команды. Это будет тяжелый раунд. Я хорошо знаю Шахтер, знаю их игроков. Они отличная команда. В этом году в Лиге чемпионов они дважды победили Реал Мадрид, сыграли вничью с Интером – лидером Серии А. Шахтер очень сильный.

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Это замечательно вернуться в Украину. Это дом, где я был счастлив, где я провел три года, которые никогда не забуду. Но сейчас я буду соперником. Я буду рад увидеть людей из Шахтера снова, буду рад увидеть то место, которое делало меня счастливым.

Будет важно провести хороший первый матч здесь, в Риме. Я знаю, что всегда трудно играть в Украине, особенно в Киеве. Нам нужно будет продемонстрировать хорошую игру на НСК Олимпийский. Это сильная и сложная команда. Нам надо будет выложиться на все 100 процентов", – цитирует Фонсеку официальный сайт Ромы.

Заметим, Шахтер в предыдущем раунде одолел Маккаби Тель-Авив, а Рома – Брагу. Первое противостояние между командами запланировано на 11 марта, ответный матч – на 18-е.

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