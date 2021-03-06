"Джалороссі" ризикують пролетіти повз Лігу чемпіонів вже у третьому сезоні поспіль, посідаючи 5 місце в Серії А після 25 турів. Для римлян непотрапляння в ЛЧ – це не лише відсутність матчів у найпрестижнішому євротурнірі, а й ще й колосальні фінансові збитки, для погашення яких Рома щороку змушена продавати найкращих та/або найвисокооплачуваніших футболістів.

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Американський мільярдер Ден Фрідкін, який придбав клуб у 2020-му, цьогоріч планує дати Ромі новий імпульс у розвитку. Для того, щоб "вовки" стали по-справжньому конкурентною командою, бізнесмен залучить серйозні інвестиції – зокрема, завдяки підписанню вигідних спонсорських контрактів. Фрідкін вже уклав угоду з New Balance, який з нового сезону стане технічним партнером "джалороссі". На черзі – пролонгація контрактів із Qatar Airways та Hyundai. Відповідні перемовини вже тривають, інформує Corriere dello Sport.

Також видання стверджує, що епоха Паулу Фонсеки в Ромі підходить до завершення. Португалець практично напевне покине клуб по завершенні сезону, а невихід в ЛЧ точно стане для нього фатальним. Водночас CDS відзначає непогану роботу Фонсеки, враховуючи непрості умови, в яких опинився екс-керманич Шахтаря. Але традиційний тиск на тренера у Серії А та інтерес до Паулу тієї ж Бенфіки змушують Фрідкіна замислитися про пошук нового наставника. У пресі вже називають імена Мауріціо Саррі та Массіміліано Аллегрі, які мають значний досвід роботи в Італії та вміють давати результат.

Окрім Фонсеки, відхід якого майже неминучий, клуб покинуть ветерани Бруно Перес і Жуан Жезус, які не отримають нових угод. Під питанням майбутнє і 37-річного Антоніо Міранте, який, однак, не планує завершувати ігрову кар'єру попри поважний футбольний вік.

І, нарешті, Фрідкін планує вирішити таке болісне для римлян питання стадіону. Нещодавно проект нової арени в околицях італійської столиці остаточно зазнав краху. Втім, американець не здається. Саме будівництво сучасного стадіону є одним із пріоритетів "джалороссі", як і викуп клубної бази у Тригорії, договір лізингу якої завершується у вересні.

Нагадаємо, саме Рома стане суперником Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на римському Олімпіко відбудеться 11 березня, а матч-відповідь на київському НСК Олімпійський зіграють рівно за тиждень – 18 числа.

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