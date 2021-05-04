Карьера Паулу Фонсеки в римском гранде завершится уже совсем скоро.

48-летний португалец покинет пост главного тренера "волков" по окончании сезона 2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

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Вместе с Фонсекой коллектив покинет весь тренерский штаб. Итальянские СМИ единогласно называют Маурицио Сарри новым наставником. С ним якобы уже согласован контракт.

Напомним, Паулу Фонсека перебрался в Италию из Шахтера в 2019-м. Его Рома сейчас расположилась на 7 строчке турнирной таблицы Серии А. 2 мая "волки" уступили Сампдории (0:2).

К слову, на прошлой неделе подопечные португальца потерпели фиаско в полуфинале Лиги Европы против Манчестер Юнайтед (2:6). Ответный матч состоится уже в четверг, 6 мая.

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