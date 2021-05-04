Кар'єра Паулу Фонсеки в римському гранді завершиться вже зовсім скоро.

48-річний португалець складе обов'язки головного тренера "вовків" по завершенні сезону 2020/21, інформує офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, Паулу Фонсека перебрався в Італію з Шахтаря у 2019-му. Його Рома наразі розташувалась на 7 сходинці турнірної таблиці Серії А. 2 травня "вовки" поступились Сампдорії (0:2).

До слова, минулого тижня підопічні португальця зазнали фіаско у півфіналі Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед (2:6). Матч-відповідь відбудеться вже в четвер, 6 травня.

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