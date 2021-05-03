Главный тренер "волков" попытался хотя бы на словах найти какие-то объяснения черной полосе, которая постигла Рому в течение последних двух месяцев.

В 34-м Серии А Рома на выезде уступила Сампдории, потерпев уже 11-е поражение в чемпионате. "Джалоросси" могут остаться вообще без еврокубков на следующий сезон. Сейчас команда Паулу Фонсеки занимает 7 место, которое дает право на участие в Лиге конференций, а от 8-го Сассуоло "волков" отделяют всего 2 очка.

Паулу Фонсека считает, что ряд травм мешает его команде демонстрировать лучшие результаты.

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"Сложная неделя. После болезненного поражения от Манчестера мы неплохо провели первый тайм, но пропустили перед самым перерывом. Затем пропустили второй раз и уже не имели сил реагировать. Мы должны понять, что неудача в Англии в Лиге Европы стала ударом для Ромы.

До марта мы бились как в чемпионате, так и в Европе. Главная проблема заключается в том, что мы потеряли 10 игроков из-за травм. Некоторых из них сложно заменить – это проблема. Мы имели мало здоровых футболистов и немало проблем.

Я помню, что Рому отправили на 7 место, прогнозируя итоги сезона. Мы могли добиться большего, но травмы сделали свое. Ребята борются, как могут. Когда у любой команды забрать 10 игроков, возникнут проблемы. Теперь нужно думать о заключительных матчах.

Есть ли конфликт в команде? Сейчас у нас действительно трудный момент, но Рома должна продолжать биться. Я не сомневаюсь, что команда идет за мной", – цитирует Фонсеку TMW.

Заметим, еще в феврале Рома шла в зоне ЛЧ, но из 8-ми последних поединков чемпионата выиграла только один. Этот провал и фиаско в Манчестере (2:6) в полуфинале Лиги Европы оставляют мало шансов Фонсеке сохранить свое место работы. Фаворитом на пост нового тренера Ромы называют Маурицио Сарри.

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