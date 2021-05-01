Новый сезон Рома начнет во главе с другим наставником. Паулу Фонсека будет искать другое место работы.

Контракт португальского специалиста действует до конца нынешнего сезона, и ни одна из сторон не проявляет заинтересованности в продолжении сотрудничества. Более того, Рома уже договорилась о назначении Маурицио Сарри, утверждает ESPN.

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По информации источника, владельцы Ромы также контактировали с Массимилиано Аллегри, но остановили свой выбор на Сарри. Отмечается, что сделка закрыта на 80%. Маурицио подпишет контракт на два года. К слову, 62-летний итальянец остается без работы после увольнения из Ювентуса в августе прошлого года. Под его руководством туринцы стали победителями Серии А сезона-2019/2020.

Напомним, Паулу Фонсека возглавил Рому летом 2019 года. В нынешнем сезоне "волки" снова финишируют за пределами топ-4 и почти потеряли шансы на финал Лиги Европы, уступив Манчестер Юнайтед в первом полуфинальном матче со счетом 2:6.

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