Фиорентина выбила Аталанту из Кубка Италии – "Богиня" теряет стабильность, а Малиновский делает ассист и держит марку

В матче 1/8 финала Кубка Италии между Фиорентиной и Аталантой драматичную победу праздновали "фиалки" (2:1).

После хорошего поединка против Интера Руслану Малиновскому доверили место в основном составе. Также Джан Пьеро Гасперини сделал перестановки в атаке, вместо Сапаты выставив в атаку Муриеля, а кроме того он выпустил на поле центрбэка Кальдара – это был его первый поединок после возвращения в Аталанту.

Интер удержал ничью с Аталантой: пассивные миланцы, нехватка форвардов у бергамасков и активный Малиновский с ассистом

Начало встречи бергамаски провалили. Фиорентина сразу же со стартовым свистком накрыла соперника высоким прессингом, в результате чего защитники гостей допустили ряд грубых ошибок. На 11-й минуте такой футбол вылился в логичный гол "фиалок": Кутроне классно открылся на линии штрафной и обыгрался с Дальбером, который прошел по левому флангу и выкатил передачу в спины защитникам – её и замкнул Патрик! 1:0.

Фиорентина – Аталанта: онлайн-видеотрансляция матча 1/8 финала Кубка Италии с участием Малиновского – как это было

Не успели арбитры проверить гол на офсайд и позволить играть дальше, как оборона Аталанты привезла второй момент: Масьелло грубо ошибся, голкипер Голлини неудачно вышел – вследствие этого по пустым воротам "Богини" прошло два удара с острого угла. Первый заблокировал Кальдара аж на линии, а второй таки успел парировать Голлини! Подопечные Гасперини ничем не огрызались в ответ. В таком духе прошли стартовые 20 минут первого тайма.

Во второй половине тайма Аталанта стала действовать агрессивнее. На 22-й минуте Малиновський чуть не заработал пенальти, ворвавшись в центр штрафной и упав в борьбе с Чеккерини. Арбитр Джанлука Маньянелло решил проигнорировать этот эпизод – повторы же показали, что повод для "11-метрового" мог быть только формальным. После этого команды обменялись рядом хороших атак без острого завершения, однако в целом инициативу удерживали бергамаски. На 30-й минуте они едва не отыгрались: гости заработали угловой, подачу с которого выбили, но атака вторым темпом завершилась навесом Малиновского на линию вратарской – Пашалич замкнул его ударом головой в перекладину!

Малиновский принял участие во встрече с болельщиками

Фиорентина ответила на 32-й прорывом Кутроне на правый край штрафной с неточным ударом – Аталанта сразу же провела атаку с дальним выстрелом Малиновского над перекладиной. На 34-й же минуте "фиалки" упустили прекрасный шанс удвоить преимущество: Бенасси вышел один-на-один с Голлини и переиграл его, но вместо удара по пустым воротам выкатил поперечный пас на Влаховича – тот же нормально пробить не смог. После этого матч перешел в фазу позиционной борьбы, в которой Малиновскому удалось усадить на ж'лтую карточку Пеццелу и заработать штрафной в метрах 20-ти от ворот. Руслан сам же его и исполнил, попав в стенку, а потом сыграв на добивании – и снова его выстрел заблокировали.

На второй тайм Джан Пьеро Гасперини выпустил Иличича, а затем добавил к атаке ещё и Гомеса. Бергамаски сразу же захватили инициативу, заработав перспективный штрафной уже на 47-й минуте – Пашалич выстрелил выше ворот. Фиорентина, однако, не забывала контратаковать, организовав стандарт с аналогичным исполнением от Влаховича на 51-й и запоров выход один-на-один на 55-й, однако в целом было заметно, что Аталанта прибавила. Очень скоро гости перешли к созданию супермоментов.

Так, уже на 59-й минуте Пашалич вышел один-на-один с Террачиано после разрезного паса от Муриеля, но голкипер выбил мяч из-под его ног. Ворота остались пустыми, и Малиновский, приняв отскок, попытался попасть в них из центра поля – слишком высоко! На 64-й Иличич запустил на правый край штрафной Муриеля, а тот выкатил передачу на дальнюю штангу – Госенс ​​замыкал мощным ударом в пустой угод, однако попал в крестовину. На 65-й же Гомес ворвался на левый край и прострелил – передачу выбили прямо под добивание Госенсу, однако Дальбер в последний момент успел вынести мяч!

В конце концов, на 67-й минуте Аталанта усилиями Малиновского и Иличича отыгралась: Руслан открылся на левом краю штрафной, получил передачу и сразу же прострелил на линию вратарской, а Йосип уверенно замкнул в касание – 1:1!

На 70-й же "фиалки" остались в меньшинстве из-за симуляцию Пеццелы, который получил вторую жёлтую карточку, а на 75-й хозяевам не повезло в третий раз – Бенасси запорол выход один-на-один с Голлини. Казалось, что Фортуна покинула Фиорентину.

Впрочем, Аталанта после своего гола неожиданно остановилась, организовав всего несколько стандартов без остроты и всего раз выстрелив по воротам – это Малиновский на 83-й минуте выстрелил в небо с дистанции. Хозяева ничем не отвечали до 85-й, когда неожиданно удалось шокировать бергамасков: Лирола получил роскошную диагональ от Пульгара на правый фланг, ворвался на край штрафной и мощно пробил в дальний нижний угол – 2:1!

"Богиня", похоже, так и не пришла в себя после этого удара. Подопечные Джан Пьеро Гасперини в концовке основного времени организовали ряд атак, но ни одна из них не выглядела опасной. Реальный шанс спастись бергамаски упустили лишь на 90 + 3-й минуте, когда Малиновский выстрелил метров с 25-ти в правый угол – мяч прошел в миллиметрах от штанги! В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Фиорентины, которой удалось выйти в 1/4 финала Кубка Италии!

Малиновский держит марку

После двух подряд матчей Руслана вне основного состава украинские болельщики начали нервничать, ведь до того у хавбека сборной было два гола и ассист в трёх поединках Серии А. В битве с Интером на выходных украинец воспользовался предоставленным шансом во втором тайме, освежив игру, отдав ассист и заработав пенальти – Гасперини похвалил Малиновского и прогнозируемо поставил в старт на Фиорентину. Можно уверенно говорить, что Руслан снова не подвёл тренера – хотя бы потому, что он провёл на поле все 93 минуты.

Вряд ли Малиновского можно назвать наиболее опасным футболистом в игре, но он явно был наиболее активным. Это заметно по статистике: Руслан стал лидером Аталанты по количеству ударов (6), попыток обводки (6) и единоборств (12), а также вторым по передачам под удар (2) и заработанных на себе фолов (2) – именно он усадил Пеццелу на первую жёлтую карточку, классно развернувшись на линии штрафной. Неудивительно, что статистический портал Sofascore признал украинца лучшим в группе атаки и выставил вторую после центрбека Джимшити оценку за матч – 7,5. Даже у Иличича меньше.

Впрочем, стоит отметить, что при общей активности эффективность действий Малиновского далеко не самая высокая – он ни разу не попал в створ и только два раза прошёл соперника на дриблинге. Кроме того, Руслан допустил 18 потерь мяча, что является вторым показателем среди всех футболистов на поле – при такой активности это не самая страшная цифра, однако несколько раз Фиорентина начинала контратаки вследствии грубых ошибок Малиновского. Гасперини после матча с Интером подчеркивал именно эту проблему в его игре.

В позиционной работе наш соотечественник ощутимо прибавляет. Руслан работал практически по всей площади чужой половины поля и стал третьим по количеству касаний к мячу (82); наш хавбек всегда был открытым и часто возвращал мяч после стандартов – большинство ударов и навес на Пашалича с попаданием в перекладину произошли именно после таких эпизодов. С мобильностью у украинца всё в порядке, но нужно добавить в единоборствах – более половины из них Малиновский проиграл.

В целом, Руслан в матче с Фиорентиной доказал тренерскому штабу, что у него есть класс, ниже которого игрок не опускается. Также в глаза бросается невероятная мотивированность Малиновского, а теперь можно говорить и о стабильной результативности – в последних семи матчах во всех турнирах украинец забил два гола, отдал четыре ассиста и заработал пенальти. Да, украинец ещё частенько ошибается и не делает той разницы на поле, которую демонстрирует тот же Гомес, однако новичку в команде Гасперини это простительно.

Аталанта теряет стабильность

Главный тренер "Богини" после матча с Интером говорил, что у Малиновского хорошие матчи чередуются с плохими, однако ту же претензию он должен высказать и другим лидерам команды. И на Джузеппе Меацца, и на Артемио Франки бергамаски не выдали целостной картины игры, чередуя отрезки хорошего футбола с доминированием соперника.

В обоих случаях подопечные Гасперини ужасно начинали матч, позволяя накрыть себя высоким прессингом и пропуская быстрый гол – Интер забил 4-й, а Фиорентина на 11-й минутах. В обоих случаях эти моменты не были единственными голевыми на старте – Аталанта могла гореть со счётом 2:0 уже у 20-й минуте. При этом во Флоренции команда ещё и провалила практически весь отрезок после своего забитого мяча – а это больше 25 минут.

Также бросились в глаза проблемы с реализацией. Доминируя большую часть встречи, футболисты "Богини" реально прижали Фиорентину только на 60-х минутах до гола, а до того можно вспомнить лишь перекладину. В Милане с остротой у чужих ворот также не сложилось, но там хотя бы было оправдание нападающим – Сапата и Муриель слишком много времени проводят в лазарете. Что случилось с Пашаличем во Флоренции, объяснить трудно – у него ничего, кроме перекладины и проигранного выхода один-на-один, и не было. Иличич также ничем, кроме гола, не отметился.

Конечно, не стоит забывать, что Аталанта играла на третий день после тяжёлого поединка в Милане, но вряд ли один из топов Серии А не был готов к такому графику – и вопросы возникают не столько к физической форме, сколько к характере последних матчей. Так или иначе, Джан Пьеро Гасперини нужно быстро исправить этот момент, ведь дальше будет только сложнее.

"Малиновский как пример и наша сила", – Руслан оценками своей игры в Аталанте показывает путь к успеху украинцам