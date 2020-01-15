toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Фиорентина выбила Аталанту из Кубка Италии – "Богиня" теряет стабильность, а Малиновский делает ассист и держит марку

15 января 20:54 578 Читати українською
Фиорентина выбила Аталанту из Кубка Италии – "Богиня" теряет стабильность, а Малиновский делает ассист и держит марку
Фиорентина – Аталанта: отчёт на матч 1/8 финала Кубка Италии
Михаил Юхименко Михаил Юхименко

В матче 1/8 финала Кубка Италии между Фиорентиной и Аталантой драматичную победу праздновали "фиалки" (2:1).

11’ Патрик Кутроне
70’ Герман Дронговскі
84’ Поль Лирола
 
Йосип Иличич 67’
11’ Патрик Кутроне
67’ Йосип Иличич
70’ Герман Дронговскі
84’ Поль Лирола

После хорошего поединка против Интера Руслану Малиновскому доверили место в основном составе. Также Джан Пьеро Гасперини сделал перестановки в атаке, вместо Сапаты выставив в атаку Муриеля, а кроме того он выпустил на поле центрбэка Кальдара – это был его первый поединок после возвращения в Аталанту.

Интер удержал ничью с Аталантой: пассивные миланцы, нехватка форвардов у бергамасков и активный Малиновский с ассистом

Начало встречи бергамаски провалили. Фиорентина сразу же со стартовым свистком накрыла соперника высоким прессингом, в результате чего защитники гостей допустили ряд грубых ошибок. На 11-й минуте такой футбол вылился в логичный гол "фиалок": Кутроне классно открылся на линии штрафной и обыгрался с Дальбером, который прошел по левому флангу и выкатил передачу в спины защитникам – её и замкнул Патрик! 1:0.

Фиорентина – Аталанта: онлайн-видеотрансляция матча 1/8 финала Кубка Италии с участием Малиновского – как это было

Не успели арбитры проверить гол на офсайд и позволить играть дальше, как оборона Аталанты привезла второй момент: Масьелло грубо ошибся, голкипер Голлини неудачно вышел – вследствие этого по пустым воротам "Богини" прошло два удара с острого угла. Первый заблокировал Кальдара аж на линии, а второй таки успел парировать Голлини! Подопечные Гасперини ничем не огрызались в ответ. В таком духе прошли стартовые 20 минут первого тайма.

Во второй половине тайма Аталанта стала действовать агрессивнее. На 22-й минуте Малиновський чуть не заработал пенальти, ворвавшись в центр штрафной и упав в борьбе с Чеккерини. Арбитр Джанлука Маньянелло решил проигнорировать этот эпизод – повторы же показали, что повод для "11-метрового" мог быть только формальным. После этого команды обменялись рядом хороших атак без острого завершения, однако в целом инициативу удерживали бергамаски. На 30-й минуте они едва не отыгрались: гости заработали угловой, подачу с которого выбили, но атака вторым темпом завершилась навесом Малиновского на линию вратарской – Пашалич замкнул его ударом головой в перекладину!

Малиновский принял участие во встрече с болельщиками

Фиорентина ответила на 32-й прорывом Кутроне на правый край штрафной с неточным ударом – Аталанта сразу же провела атаку с дальним выстрелом Малиновского над перекладиной. На 34-й же минуте "фиалки" упустили прекрасный шанс удвоить преимущество: Бенасси вышел один-на-один с Голлини и переиграл его, но вместо удара по пустым воротам выкатил поперечный пас на Влаховича – тот же нормально пробить не смог. После этого матч перешел в фазу позиционной борьбы, в которой Малиновскому удалось усадить на ж'лтую карточку Пеццелу и заработать штрафной в метрах 20-ти от ворот. Руслан сам же его и исполнил, попав в стенку, а потом сыграв на добивании – и снова его выстрел заблокировали.

На второй тайм Джан Пьеро Гасперини выпустил Иличича, а затем добавил к атаке ещё и Гомеса. Бергамаски сразу же захватили инициативу, заработав перспективный штрафной уже на 47-й минуте – Пашалич выстрелил выше ворот. Фиорентина, однако, не забывала контратаковать, организовав стандарт с аналогичным исполнением от Влаховича на 51-й и запоров выход один-на-один на 55-й, однако в целом было заметно, что Аталанта прибавила. Очень скоро гости перешли к созданию супермоментов.

Так, уже на 59-й минуте Пашалич вышел один-на-один с Террачиано после разрезного паса от Муриеля, но голкипер выбил мяч из-под его ног. Ворота остались пустыми, и Малиновский, приняв отскок, попытался попасть в них из центра поля – слишком высоко! На 64-й Иличич запустил на правый край штрафной Муриеля, а тот выкатил передачу на дальнюю штангу – Госенс ​​замыкал мощным ударом в пустой угод, однако попал в крестовину. На 65-й же Гомес ворвался на левый край и прострелил – передачу выбили прямо под добивание Госенсу, однако Дальбер в последний момент успел вынести мяч!

В конце концов, на 67-й минуте Аталанта усилиями Малиновского и Иличича отыгралась: Руслан открылся на левом краю штрафной, получил передачу и сразу же прострелил на линию вратарской, а Йосип уверенно замкнул в касание – 1:1!

На 70-й же "фиалки" остались в меньшинстве из-за симуляцию Пеццелы, который получил вторую жёлтую карточку, а на 75-й хозяевам не повезло в третий раз – Бенасси запорол выход один-на-один с Голлини. Казалось, что Фортуна покинула Фиорентину.

Впрочем, Аталанта после своего гола неожиданно остановилась, организовав всего несколько стандартов без остроты и всего раз выстрелив по воротам – это Малиновский на 83-й минуте выстрелил в небо с дистанции. Хозяева ничем не отвечали до 85-й, когда неожиданно удалось шокировать бергамасков: Лирола получил роскошную диагональ от Пульгара на правый фланг, ворвался на край штрафной и мощно пробил в дальний нижний угол – 2:1!

"Богиня", похоже, так и не пришла в себя после этого удара. Подопечные Джан Пьеро Гасперини в концовке основного времени организовали ряд атак, но ни одна из них не выглядела опасной. Реальный шанс спастись бергамаски упустили лишь на 90 + 3-й минуте, когда Малиновский выстрелил метров с 25-ти в правый угол – мяч прошел в миллиметрах от штанги! В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Фиорентины, которой удалось выйти в 1/4 финала Кубка Италии!

Малиновский держит марку

После двух подряд матчей Руслана вне основного состава украинские болельщики начали нервничать, ведь до того у хавбека сборной было два гола и ассист в трёх поединках Серии А. В битве с Интером на выходных украинец воспользовался предоставленным шансом во втором тайме, освежив игру, отдав ассист и заработав пенальти – Гасперини похвалил Малиновского и прогнозируемо поставил в старт на Фиорентину. Можно уверенно говорить, что Руслан снова не подвёл тренера – хотя бы потому, что он провёл на поле все 93 минуты.

Вряд ли Малиновского можно назвать наиболее опасным футболистом в игре, но он явно был наиболее активным. Это заметно по статистике: Руслан стал лидером Аталанты по количеству ударов (6), попыток обводки (6) и единоборств (12), а также вторым по передачам под удар (2) и заработанных на себе фолов (2) – именно он усадил Пеццелу на первую жёлтую карточку, классно развернувшись на линии штрафной. Неудивительно, что статистический портал Sofascore признал украинца лучшим в группе атаки и выставил вторую после центрбека Джимшити оценку за матч – 7,5. Даже у Иличича меньше.

Впрочем, стоит отметить, что при общей активности эффективность действий Малиновского далеко не самая высокая – он ни разу не попал в створ и только два раза прошёл соперника на дриблинге. Кроме того, Руслан допустил 18 потерь мяча, что является вторым показателем среди всех футболистов на поле – при такой активности это не самая страшная цифра, однако несколько раз Фиорентина начинала контратаки вследствии грубых ошибок Малиновского. Гасперини после матча с Интером подчеркивал именно эту проблему в его игре.

В позиционной работе наш соотечественник ощутимо прибавляет. Руслан работал практически по всей площади чужой половины поля и стал третьим по количеству касаний к мячу (82); наш хавбек всегда был открытым и часто возвращал мяч после стандартов – большинство ударов и навес на Пашалича с попаданием в перекладину произошли именно после таких эпизодов. С мобильностью у украинца всё в порядке, но нужно добавить в единоборствах – более половины из них Малиновский проиграл.

В целом, Руслан в матче с Фиорентиной доказал тренерскому штабу, что у него есть класс, ниже которого игрок не опускается. Также в глаза бросается невероятная мотивированность Малиновского, а теперь можно говорить и о стабильной результативности – в последних семи матчах во всех турнирах украинец забил два гола, отдал четыре ассиста и заработал пенальти. Да, украинец ещё частенько ошибается и не делает той разницы на поле, которую демонстрирует тот же Гомес, однако новичку в команде Гасперини это простительно.

Аталанта теряет стабильность

Главный тренер "Богини" после матча с Интером говорил, что у Малиновского хорошие матчи чередуются с плохими, однако ту же претензию он должен высказать и другим лидерам команды. И на Джузеппе Меацца, и на Артемио Франки бергамаски не выдали целостной картины игры, чередуя отрезки хорошего футбола с доминированием соперника.

В обоих случаях подопечные Гасперини ужасно начинали матч, позволяя накрыть себя высоким прессингом и пропуская быстрый гол – Интер забил 4-й, а Фиорентина на 11-й минутах. В обоих случаях эти моменты не были единственными голевыми на старте – Аталанта могла гореть со счётом 2:0 уже у 20-й минуте. При этом во Флоренции команда ещё и провалила практически весь отрезок после своего забитого мяча – а это больше 25 минут.

Также бросились в глаза проблемы с реализацией. Доминируя большую часть встречи, футболисты "Богини" реально прижали Фиорентину только на 60-х минутах до гола, а до того можно вспомнить лишь перекладину. В Милане с остротой у чужих ворот также не сложилось, но там хотя бы было оправдание нападающим – Сапата и Муриель слишком много времени проводят в лазарете. Что случилось с Пашаличем во Флоренции, объяснить трудно – у него ничего, кроме перекладины и проигранного выхода один-на-один, и не было. Иличич также ничем, кроме гола, не отметился.

Конечно, не стоит забывать, что Аталанта играла на третий день после тяжёлого поединка в Милане, но вряд ли один из топов Серии А не был готов к такому графику – и вопросы возникают не столько к физической форме, сколько к характере последних матчей. Так или иначе, Джан Пьеро Гасперини нужно быстро исправить этот момент, ведь дальше будет только сложнее.

"Малиновский как пример и наша сила", – Руслан оценками своей игры в Аталанте показывает путь к успеху украинцам

blog_ava
Іспанські ЗМІ про трагічний дебют Луніна за Ов'єдо – українця рятує скандал, а суддя світового рівня виносить вердикт
17 января
929
Теги
Италия Украинцы за рубежом Аталанта Аталанта Статьи Руслан Малиновский Руслан Малиновский Фиорентина - Аталанта Кубок Италии Кубок Италии 2018/19 Фиорентина Фиорентина Михаил Юхименко Кубок Италии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
4
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук