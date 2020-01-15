Фиорентина – Аталанта: онлайн-видеотрансляция матча 1/8 финала Кубка Италии с участием Малиновского – как это было

Фиорентина в рамках матча 1/8 финала Кубка Италии принимала Аталанту. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию были в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/8 финала Кубка Италии Фиорентина – Аталанта начался в 16:00 по киевскому времени и завершился драматичной победой "фиалок", которые с 70-й минуты играли в меньшинстве – 2:1. Руслан Малиновский вышел в старте, провёл полный матч и отличился голевой передачей на Йосипа Иличич на 67-й минуте. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проводил "Футбол 24".

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Стартовые составы

Фиорентина: Террачиано – Миленкович, Пеццелья, Чеккерини – Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровилли, Дальбер – Кутроне, Влахович

Запасные: Бранколини, Драговски, Бадель, Раньери, Соттил, Эйссерик, Геззаль, Монтьель, Касерес, Кьеза, Зурковски, Терцич

Аталанта: Голлини – Джимшити, Кальдара, Масьелло – Хатебур, Де Роон, Фройлер, Госенс – Малиновский – Пашалич, Муриель

Запасные: Росси, Спортьелло, Масьелло, Толой, Паломино, Гомес, Да Рива, Иличич, Траоре, Хайденрайх, Колли, Сапата

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