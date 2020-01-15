Фіорентина вибила Аталанту з Кубка Італії – "Богиня" втрачає стабільність, а Маліновський робить асист і тримає марку

У матчі 1/8 фіналу Кубка Італії між Фіорентиною та Аталантою драматичну перемогу святкували "фіалки" (2:1).

Після хорошого поєдинку проти Інтера Руслану Маліновському довірили місце у основному складі. Також Джан П'єро Гасперіні зробив перестановки в атаці, замість Сапати виставивши в атаку Муріеля, а крім того він випустив на поле центрбека Кальдара – це був його перший поєдинок після повернення в Аталанту. Також в запасі залишились Ілічіч і Гомес.

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Початок зустрічі бергамаски провалили. Фіорентина одразу зі стартовим свистком накрила суперника високим пресингом, внаслідок чого оборонці гостей допустили низку грубих помилок. На 11-й хвилині такий футбол вилився у логічний гол "фіалок": Кутроне класно відкрився на лінії штрафного й обігрався з Дальбером, який пройшов лівим флангом і викотив передачу в спини захисникам – її й замкнув Патрік! 1:0.

Фіорентина – Аталанта: онлайн-відеотрансляція матчу 1/8 фіналу Кубка Італії за участі Маліновського – як це було

Не встигли арбітри перевірити гол на офсайд і дозволити грати далі, як оборона Аталанти привезла другий момент: Масьєлло грубо помилився, голкіпер Голліні невдало вийшов – внаслідок цього по порожніх воротах "Богині" пройшло два удари з гострого кута. Перший заблокував Кальдара аж на лінії, а другий таки встиг парирувати Голліні! Підопічні Гасперіні нічим не огризалися у відповідь. У такому дусі пройшли стартові 20 хвилин першого тайму.

В другій половині тайму Аталанта стала діяти агресивніше. На 22-й хвилині Маліновський ледь не заробив пенальті, увірвавшись у центр карного майданчика та впавши у боротьбі з Чеккеріні. Арбітр Джанлука Маньянелло вирішив проігнорувати цей епізод – повтори ж показали, що привід для "11-метрового" міг бути лише формальним. Після цього команди обмінялися низкою хороших атак без гострого завершення, однак загалом ініціативою володіли бергамаски. На 30-й хвилині вони ледь не відігралися: гості заробили кутовий, подачу з якого вибили, але атака другим темпом завершилась навісом Маліновського на лінію воротарського – Пашаліч замкнув його ударом головою у поперечину!

Маліновський взяв участь у зустрічі з уболівальниками

Фіорентина відповіла на 32-й проривом Кутроне на правий край карного майданчика з неточним ударом – Аталанта одразу ж провела атаку з дальнім пострілом Маліновського над поперечиною. На 34-й же хвилині "фіалки" змарнували прекрасний шанс подвоїти свою перевагу: Бенассі вийшов віч-на-віч з Голліні та переграв його, але замість удару по порожніх воротах викотив поперечний пас на Влаховіча – той же нормально пробити не зміг. Після цього матч перейшов у фазу позиційної боротьби, в якій Маліновському вдалося всадити на жовту картку Пеццелу й заробити штрафний в метрах 20-ти від воріт. Руслан сам же його і виконав, влучивши у стінку, а потім зігравши на добиванні – і знову його постріл заблокували.

На другий тайм Джан П'єро Гасперіні випустив Ілічіча, а потім додав до атаки ще й Гомеса. Бергамаски одразу ж захопили ініціативу, заробивши перспективний штрафний вже на 47-й хвилині – Пашаліч вистрілив вище воріт. Фіорентина, однак, не забувала контратакувати, організувавши аналогічний стандарт з аналогічним виконанням від Влаховіча на 51-й і запоровши вихід сам на сам на 55-й, однак загалом було помітно, що Аталанта додала. Дуже скоро гості перейшли до створення супермоментів.

Так, вже на 59-й хвилині Пашаліч вийшов сам на сам з Террачіано після розрізного пасу від Муріеля, але голкіпер вибив м'яч з-під його ніг. Ворота залишились порожніми, і Маліновський, прийнявши відскок, спробував влучити у них з центру – зависоко! На 64-й Ілічіч запустив на правий край штрафного Муріеля, а той викотив передачу на дальню стійку – Госенс замикав потужним ударом у порожній кут, однак влучив у хрестовину. На 65-й же Гомес увірвався на лівий край і прострілив – передачу вибили прямо під добивання Госенсу, однак Дальбер в останній момент встиг винести м'яч!

Зрештою, на 67-й хвилині Аталанта зусиллями Маліновського та Ілічіча відігралася: Руслан відкрився на лівому краю штрафного, отримав передачу й одразу прострілив на лінію воротарського, а Йосіп впевнено замкнув у дотик – 1:1!

На 70-й же "фіалки" залишились у меншості через симуляцію Пеццели, який отримав другу жовту картку, а на 75-й господарям не пощастило втретє – Бенассі запоров вихід віч-на-віч з Голліні. Здавалося, що Фортуна покинула Фіорентину.

Втім, Аталанта після свого голу несподівано зупинилася, організувавши всього кілька стандартів без гостроти та всього раз вистріливши по воротах – це Маліновський на 83-й хвилині вистрілив у небо з дистанції. Господарі нічим не відповідали аж до 85-ї, коли несподівано вдалося шокувати бергамасків: Лірола отримав розкішну діагональ від Пульгара на правий фланг, увірвався на край штрафного й потужно пробив у дальній нижній кут – 2:1!

"Богиня", схоже, так і не прийшла до тями після цього удару. Підопічним Джан П'єро Гасперіні на останніх хвилинах основного часу вдалося організувати низку атак, але жодна з них не виглядала небезпечною. Реальний шанс врятуватися бергамаски отримали аж на 90+3-й хвилині, коли Маліновський вистрілив метрів з 25-ти у правий кут – м'яч пройшов у міліметрах від стійки! Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Фіорентини, якій вдалося вийти у 1/4 фіналу Кубка Італії!

Маліновський тримає марку

Після двох поспіль матчів Руслана поза основним складом українські вболівальники почали нервувати, адже до того у хавбека збірної було два голи та асист у трьох поєдинках Серії А. В битві з Інтером на вихідних Маліновський скористався наданим шансом у другому таймі, освіживши гру, віддавши асист і заробивши пенальті – Гасперіні відзначив українця й прогнозовано поставив у старт на Фіорентину. Можна впевнено говорити, що Руслан знову не підвів тренера – хоча б тому, що він провів на полі всі 93 хвилини.

Навряд чи Маліновського можна назвати найбільш небезпечним футболістом у грі, але він явно був найактивнішим. Це помітно по статистиці: Руслан став лідером Аталанти за кількістю ударів (6), спроб обіграшу (6) та єдиноборств (12), другим за передачами під удар (2) та заробленими на собі фолами (2) – саме він всадив Пеццелу на першу жовту, класно розвернувшись на лінії штрафного. Не дивно, що статистичний портал Sofascore визнав українця найкращим у групі атаки й виставив другу після центрбека Джімшиті оцінку за матч – 7,5. Навіть у Ілічіча менше.

Втім, варто зазначити, що при загальній активності ефективність дій Маліновського далеко не найвища – він жодного разу не влучив у площину та лише два рази пройшов суперника на дриблінгу. Крім того, Руслан допустив 18 втрат м'яча, що є другим показником серед усіх футболістів на полі. За такої активності це не найбільш страшна цифра, однак кілька разів Фіорентина розпочинала контратаки саме внаслідок грубих помилок Маліновського. Гасперіні після матчу з Інтером наголошував саме на цій проблемі в його грі.

В позиційній роботі наш співітчизник відчутно додає. Руслан працював практично по всій площині чужої половини поля й став третім за кількістю дотиків до м'яча (82). Наш хавбек завжди був відкритим і часто повертав м'яч після стандартів – більшість ударів та навіс на Пашаліча з влучанням у поперечину сталися саме після таких епізодів. З мобільністю в українця все в порядку, але потрібно додати в єдиноборствах – більше половини з них Маліновський програв.

Загалом, Руслан у матчі з Фіорентиною довів тренерському штабу, що в нього є клас, нижче якого гравець не опускається. Крім того, в очі кидається неймовірна вмотивованість Руслана, а тепер вже можна говорити й про стабільну результативність – в останніх семи матчах у всіх турнірах українець забив два голи, віддав чотири асисти та заробив пенальті. Так, Маліновський ще частенько помиляється й не робить тієї різниці на полі, яку демонструє той же Гомес, однак новачку в команді Гасперіні це можна пробачити.

Аталанта втрачає стабільність

Головний тренер "Богині" після матчу з Інтером говорив, що у Маліновського хороші матчі чергуються з поганими, однак ту ж претензію він має висловити й іншим лідерам команди. І на Джузеппе Меацца, і на Артеміо Франкі бергамаски не продемонстрували цілісної картини гри, чергуючи відрізки хорошого футболу з домінуванням суперника.

В обох випадках підопічні Гасперіні жахливо розпочинали матч, дозволяючи накрити себе високим пресингом і пропускаючи швидкий гол – Інтер забив на 4-й, а Фіорентина на 11-й хвилинах. В обох випадках ці моменти не були єдиними гольовими на старті – Аталанта могла горіти з рахунком 2:0 вже до 20-ї хвилини. При цьому у Флоренції команда ще й провалила практично весь відрізок після власного забитого м'яча – а це більше 25 хвилин.

Також кинулися у вічі проблеми з реалізацією. Домінуючи більшу частину зустрічі, футболісти "Богині" реально притиснули Фіорентину лише на 60-х хвилинах до голу, а перед цим можна згадати лише поперечину. У Мілані з гостротою біля чужих воріт також не склалося, але там нападники хоча б мали виправдання – Сапата і Муріель занадто багато часу проводять у лазареті. Що сталося з Пашалічем у Флоренції, пояснити важко – у нього нічого, крім поперечки й запоротого виходу сам на сам, і не було. Ілічіч також нічим, крім голу, не відзначився.

Звісно, варто не забувати, що Аталанта грала на третій день після важкого поєдинку з Інтером, але навряд чи один з топів Серії А не був готовим до такого графіку – та й питання виникають не стільки до фізичної форми, скільки до характеру останніх матчів. Так чи інакше, Джан П'єро Гасперіні потрібно швидко виправити цей момент, адже далі буде тільки складніше.

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