Ференцварош и Уйпешт встречались в будапештском дерби в рамках 8-го тура чемпионата Венгрии. Команда Сергея Реброва выиграла 2:0. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии, 8 тур

Ференцварош – Уйпешт – 2:0

Голы: Нгуен, 39, Сомалия, 61

Нереализованный пенальти: Талло, 79 (Уйпешт)

Удаление: Фримпонг, 90+5 (Ференцварош)

Матч Ференцварош – Уйпешт стартовал в 20:30 по Киеву. Во вторник подопечные Реброва разгромно проиграли Барселоне на Камп Ноу в первом туре ЛЧ, а уже в следующую среду примут Динамо в Будапеште в рамках второго тура. В 5-ти сыгранных поединках чемпионата Ференцварош набрал 13 очков и возглавлял турнирную таблицу. Уйпешт на момент начала игры был 6-м с 10-ю пунктами в активе.

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Сергей Ребров серьезно перетасовал состав на самое крутое дерби Венгрии, по сравнению с матчем против Барсы. В частности, в запасе оказались Игорь Харатин (украинец впервые в сезоне не появился с первых минут), Аднан Ковачевич, Давид Шигер, Эндре Ботко и Исаэл, а вот Александр Зубков сохранил свое место в старте. Также с первых минут вышли Франк Боли, Марсель Гайстер, Роберт Мак, Лаша Двали и Герге Ловренчич.

На 6-й минуте "фради" создали первый момент. Гайстер с левого фланга ворвался в штрафную и опасно прострелил – голкипер Уйпешта сыграл надежно. Обострил ситуацию Зубков – вингер сборной Украины, который снова получил вызов в национальную команду, обыграл одного соперника уже в штрафной, но другой защитник Уйпешта подстраховал партнера и выбил мяч. Ференцварош продолжал давить – Пайович спас гостей после удара Мака.

Зубков исполнил штрафной метров с 23-х, однако запустил мяч чуть выше ворот. Шимон в падении едва не замкнул прострел справа – Дибуш забрал мяч. Первая возможность у Уйпешта. Подопечные Реброва ответили острее – Боли немного не попал в дальний угол. В следующей атаке Мак начал обыгрывать соперников в пределах штрафной и, в итоге, упустил момент для удара. Еще одна атака Ференцвароша завершилась ударом Нгуена с острого угла – вратарь парировал.

На 32-й минуте Уйпешт едва не поймал команду Реброва на контратаке. Только блестящий подкат Гайстера сорвал выход Шимона один на один с вратарем. Этот момент несколько ошеломил действующего чемпиона – Сомалия в течение нескольких секунд дважды обрезался вблизи штрафной "Фради", однако данные ошибки не привели к удару по воротам.

И все же Ференцварош забил еще до перерыва. Ловренчич навесил справа, а Токмак Нгуен классно опередил соперника, выиграл верховую борьбу и ударом головой поразил нижний угол. 1:0 – подопечные Реброва повели в счете. Уйпешт мог ответить почти сразу, однако Дибуш достал мяч, летевший в правый угол. В конце концов, 1:0 – "фради" минимально выиграли первый тайм, хотя определенных огрехов в игре команды тоже хватало.

Уже на старте второй 45-минутки "орлы" могли забить еще раз. Боли эффектно убрал защитника, но удару не хватало точности. Уйпешт ответил аналогичным способом – тоже мимо. А вот Беридзе, который вышел на замену, пробил очень мощно, но столь же и неточно. Зубков едва не обрезался вблизи собственных ворот, но обошлось. Уйпешт перехватил инициативу и продолжил атаковать – Дибуш забрал мяч после удара Талло.

Лаша Двали получил травму и не смог продолжить матч – потенциальная потеря на Динамо. Правда, 25-летнего грузина нельзя назвать основным игроком Ференцвароша. И практически тут же команда Реброва удвоила свое преимущество. Сомалия после подачи углового отлично подстроился под мяч и в касание вогнал круглого почти в девятку. Красота, которая заставила безумствовать трибуны Групама-Арены.

На 65-й минуте Ребров снял Александра Зубкова, выпустив вместо украинца Шкварку. Мог забивать Миха Блажич, который замыкал навес Исаэля – мимо. На 78-й минуте Уйпешт получил право на пенальти после фола голкипера Дибуша против Бачи. К мячу подошел Талло, который пробил мимо ворот. Сразу после этого на поле вышел Игорь Харатин – таким образом, Ребров дал сыграть обоим украинцам, но одновременно предоставил им определенный отдых перед дуэлью с Динамо.

Больше опасных моментов в поединке не было. Самым интересным эпизодом последних минут стало удаление Фримпонга, который непонятно для чего пошел прямой ногой в голову сопернику. Справедливая прямая красная и вполне возможная длительная дисквалификация.

В итоге, 2:0 – чемпион выиграл дерби, набрал 16 очков и оторвался от Фехервара на 4 пункта, закрепив лидерство. Довольно солидная игра от "фради", хотя несколько обрезок вблизи собственной штрафной точно привлекут внимание Мирчи Луческу. Правда, против киевлян точно выйдет совсем другой состав.

Следующий матч Ференцварош сыграет 28 октября против Динамо. Поединок в Будапеште стартует в 22:00 по Киеву. А вот в следующем туре чемпионата подопечные Реброва сыграют как раз с Фехерваром – главным конкурентом.

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