Каталонцы на классе получили преимущество в два мяча до перерыва. Месси реализовал пенальти, а Фати воспользовался роскошным забрасыванием де Йонга.

Барселона в меньшинстве разгромила Ференцварош – Харатин забил гол, Зубков организовал пенальти

Коутинью поразил ворота Ференцвароша третий раз, и вдруг Пике решил помочь сопернику. Ветеран Барселоны потянул за футболку Нгуена, который рвался на рандеву с голкипером после передачи Зубкова. Харатин четко пробил с "точки". На этом успехи гостей закончились – Педри и Дембеле оформили окончательные 5:1 в пользу Барселоны.