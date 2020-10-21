Голы Месси, Фати и Харатина в видеообзоре матча Барселона – Ференцварош – 5:1
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Барселона разбила Ференцварош в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Ференцварош.
завершено
27’ Лионель Месси
42’ Ансу Фати
52’ Филиппе Коутиньо
68’ Жерар Пике
82’ Педри
89’ Усман Дембеле
Игорь Харатин 70’
27’ Лионель Месси
42’ Ансу Фати
52’ Филиппе Коутиньо
68’ Жерар Пике
70’ Игорь Харатин
82’ Педри
89’ Усман Дембеле
Каталонцы на классе получили преимущество в два мяча до перерыва. Месси реализовал пенальти, а Фати воспользовался роскошным забрасыванием де Йонга.
Барселона в меньшинстве разгромила Ференцварош – Харатин забил гол, Зубков организовал пенальти
Коутинью поразил ворота Ференцвароша третий раз, и вдруг Пике решил помочь сопернику. Ветеран Барселоны потянул за футболку Нгуена, который рвался на рандеву с голкипером после передачи Зубкова. Харатин четко пробил с "точки". На этом успехи гостей закончились – Педри и Дембеле оформили окончательные 5:1 в пользу Барселоны.
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