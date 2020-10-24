Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко определился со списком игроков, которые примут участие в матчах против Польши, Германии и Швейцарии.

В расширенный список вошли 32 игрока. Позже заявка будет сокращена. Стоит отметить дебютное появление Виктора Корниенко из Шахтера, который недавно участвовал в сенсационном поединке с Реалом в ЛЧ (3:2).

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Полный список игроков сборной Украины выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Андрей Лунин (Реал).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Денис Попов, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – Динамо), Евгений Чеберко (ЛАСК), Ефим Конопля (Десна), Эдуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайличенко (Андерлехт).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – Динамо), Евгений Макаренко (Кортрейк), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – Ференцварош), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Евгений Шахов (АЭК), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Жуниор Мораес (Шахтер), Владислав Супряга (Динамо).

Напомним, что 11 ноября "сине-желтые" в Хожуве проведут товарищескую встречу с Польшей, 14-го в Лейпциге в рамках Лиги наций сыграют с Германией, а 17-го в Люцерне также в пределах ЛН – со Швейцарией.

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