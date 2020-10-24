Ференцварош та Уйпешт зустрічалися в будапештському дербі в рамках 8-го туру чемпіонату Угорщини. Команда Сергія Реброва виграла 2:0. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 8 тур

Ференцварош – Уйпешт – 2:0

Голи: Нгуен, 39, Сомалія, 61

Нереалізований пенальті: Талло, 79 (Уйпешт)

Вилучення: Фрімпонг, 90+5 (Ференцварош)

Матч Ференцварош – Уйпешт стартував о 20:30 за Києвом. У вівторок підопічні Реброва розгромно програли Барселоні на Камп Ноу в першому турі ЛЧ, а вже наступної середи приймуть Динамо в Будапешті в рамках другого туру. У 5-ти зіграних поєдинках чемпіонату Ференцварош набрав 13 очок та очолював турнірну таблицю. Уйпешт на момент початку гри був 6-м з 10-ма пунктами в активі.

Голи Мессі, Фаті та Харатіна у відеоогляді матчу Барселона – Ференцварош – 5:1

Сергій Ребров серйозно перетасував склад на найкрутіше дербі Угорщини, порівняно з матчем проти Барси. Зокрема, в запасі опинилися Ігор Харатін (українець вперше в сезоні не з'явився з перших хвилин), Аднан Ковачевіч, Давід Шигер, Ендре Ботко та Ісаел, а от Олександр Зубков зберіг своє місце у старті. Також з перших хвилин вийшли Франк Болі, Марсель Гайстер, Роберт Мак, Лаша Двалі та Герге Ловренчіч.

На 6-й хвилині "фраді" створили перший момент. Гайстер з лівого флангу увірвався у штрафний та небезпечно прострілив – голкіпер Уйпешта зіграв надійно. Загострив ситуацію Зубков – вінгер збірної України, який знову отримав виклик до національної команди, обіграв одного суперника вже у штрафному, але інший захисник Уйпешта підстрахував партнера та вибив м'яч. Ференцварош продовжував тиснути – Пайовіч врятував гостей після удару Мака.

Зубков виконав штрафний метрів з 23-х, проте запустив м'яча трохи вище воріт. Шимон у падінні ледь не замкнув простріл справа – Дібуш забрав м'яч. Перша нагода в Уйпешта. Підопічні Реброва відповіли гостріше – Болі трохи не влучив у дальній кут. В наступній атаці Мак почав обігрувати суперників у межах штрафного та, зрештою, втратив момент для удару. Ще одна атака Ференцвароша завершилася ударом Нгуена з гострого кута – воротар парирував.

На 32-й хвилині Уйпешт ледь не піймав команду Реброва на контратаці. Лише блискучий підкат Гайстера зірвав вихід Шимона віч-на-віч з воротарем. Цей момент дещо приголомшив чинного чемпіона – Сомалія протягом кількох секунд двічі обрізався поблизу штрафного "фраді", проте дані помилки не призвели до удару по воротах.

І все ж Ференцварош забив ще до перерви. Ловренчіч навісив справа, а Токмак Нгуен класно випередив суперника, виграв верхову боротьбу та ударом головою вразив нижній кут. 1:0 – підопічні Реброва повели в рахунку. Уйпешт міг відповісти майже одразу, проте Дібуш дістав м'яч, який летів у правий кут. Зрештою, 1:0 – "фраді" мінімально виграли перший тайм, хоча певних огріхів у грі команди теж не бракувало.

Вже на старті другої 45-хвилинки "орли" могли забити ще раз. Болі ефектно прибрав захисника, але удару бракувало влучності. Уйпешт відповів аналогічним способом – теж повз ворота. А от Берідзе, який вийшов на заміну, пробив дуже потужно, проте настільки ж і невлучно. Зубков ледь не обрізався поблизу власних воріт, але обійшлося. Уйпешт перехопив ініціативу і продовжив атакувати – Дібуш забрав м'яч після удару Талло.

Лаша Двалі отримав травму і не зміг продовжити матч – потенційна втрата на Динамо. Щоправда, 25-річного грузина не можна назвати основним гравцем Ференцвароша. І практично тут же команда Реброва подвоїла свою перевагу. Сомалія після подачі кутового відмінно підлаштувався під м'яч та в дотик увігнав круглого майже в дев'ятку. Краса, яка змусила шаленіти трибуни Групама-Арени.

На 65-й хвилині Ребров зняв Олександра Зубкова, випустивши замість українця Шкварку. Міг забивати Міха Блажич, який замикав навіс Ісаеля – повз ворота. На 78-й хвилині Уйпешт отримав право на пенальті після фолу голкіпера Дібуша проти Бачі. До м'яча підійшов Талло, який пробив повз ворота. Одразу після цього на поле вийшов Ігор Харатін – таким чином, Ребров дав зіграти обом українцям, але водночас надав їм певний відпочинок перед дуеллю з Динамо.

Більше небезпечних моментів у поєдинку не було. Найцікавішим епізодом останніх хвилин стало вилучення Фрімпонга, який незрозуміло для чого пішов прямою ногою в голову супернику. Справедлива пряма червона та цілком можлива тривала дискваліфікація.

У підсумку, 2:0 – чемпіон виграв дербі, набрав 16 очок та відірвався від Фехервара на 4 пункти, закріпивши лідерство. Доволі солідна гра від "фраді", хоча кілька обрізок поблизу власного штрафного точно привернуть увагу Мірчі Луческу. Щоправда, проти киян точно вийде зовсім інший склад.

Наступний матч Ференцварош зіграє 28 жовтня проти Динамо. Поєдинок у Будапешті стартує о 22:00 за Києвом. А от в наступному турі чемпіонату підопічні Реброва зіграють якраз із Фехерваром – головним конкурентом.

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