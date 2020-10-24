Динамо встречалось с Александрией между двумя битвами Лиги чемпионов. После поражения от Ювентуса киевляне готовятся к встрече с Ференцварошем, поэтому сегодня Мирча Луческу использовал ротацию. В центре обороны появились Попов и Сирота, а Денис Гармаш получил первый шанс от тренерского штаба, заменив Шапаренко. На острие атаки неожиданно вышел Жерсон.

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Не прошло и минуты от стартового свистка, как Динамо открыло счет. Буяльский хитро разыграл стандарт передачей на Миколенко, тот навесил в штрафную, а Попов головой расстрелял ворота! Быстрый гол от хозяев, которые очень мощно начали встречу. Невероятный футбол Динамо, Александрия к середине первого тайма буквально не могла перейти центр поля.

Киевляне включали высокий интенсивный прессинг и отбирали мяч в чужих владениях. Буяльский и Гармаш заставили гостей ошибиться на линии штрафной, Денис вышел один на один, но проиграл дуэль Панькиву. Через несколько минут голкиперу Александрии пришлось парировать два удара подряд от Де Пены и Буяльского, которые тонко разыграли после паса Кендзеры. Виталий мог забивать головой с навеса Цыганкова, но мяч разминулся со штангой.

Александрии долгое время не было на поле, только после 30-й минуты гости провели первую осмысленную атаку. А в конце тайма подопечные Владимира Шарана едва не сравняли счет, когда Мышенко оказался один в опорной зоне Динамо и отдал классный пас в разрез на Ситало. Бущан сократил угол обстрела, но форвард Александрии все равно умудрился пробить – рядом со штангой.

Интенсивность "динамовцев" упала, поэтому перед перерывом игра подравнялась. Хотя Панкив должен был еще раз вступить в игру и парировать удар Цыганкова с подачи Миколенко. Минимальное преимущество после первого тайма не устроило Мирча Луческу – на вторую половину встречи наставник киевлян выпустил Шапаренко и Супряги вместо Гармаша и Жерсона соответственно.

Динамо снова установило полный контроль над мячом, но моментов не создавало. Соперник организованно оборонялся, а "бело-синим" не хватало резкости, которая была в дебюте. Цыганков подорвал атаку великолепным пасом на ход Супряге, однако арбитры зафиксировали спорный офсайд, а Панькив первым успел к мячу. Хозяева зарабатывали перспективные стандарты, но трансформировать их в голы не удавалось.

Активнее всех был Шапаренко: вырезал вертикальные передачи в штрафную, стрелял издалека сам. Цыганков остро пробил в ближний угол – Панькив на месте. Капитан Александрии провел отличный поединок и до последнего сохранял интригу. Правда, он был бессилен, когда Супряга завершал контратаку Динамо ударом под дальнюю штангу. Счастье гостей, что мяч полетел мимо цели.

Концовка встречи получила больше огня вследствие удаления Шапаренко (влетел в ногу Безбородько, после VAR судья сменил желтую карточку на красную), который пропустит матч против СК Днепр-1. Александрия создала полумомент, однако Бущан легко взял удар Стецкова головой.

Динамо минимально победило Александрию, набрало 17 очков и стало единоличным лидером УПЛ. Главные конкуренты киевлян – Ворскла и Шахтер – расписали сегодня ничью. По итогам 7 туров Луческу опережает "горняков" на 4 пункта. Александрия осталась в середине турнирной таблицы с 9 баллами.

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