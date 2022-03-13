Ультрас Вероны указали координаты стадиона Наполи для следующей бомбардировки от России.

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Противостояние этих клубов давно вышло на культурный и политический уровень. Верона представляет богатый и прогрессивный север, а Неаполь – грязный и преступный юг. Среди ультрас "мастифов" есть ультраправые группировки, которые решили, что тема войны Украины и России будет вполне уместна для издевательства над "партенопейцами".

На футбольном поле сильнее все же оказался юг – сегодня Наполи одержал победу 2:1 на стадионе Вероны.

Наполи не без проблем одолел Верону и поднялся на вторую строчку Серии А, Болонья минимально уступила Фиорентине