Артем Довбик выиграл бомбардирскую гонку, которая имела безумную развязку. Украинец в последнем туре оформил хет-трик и выскочил на вершину, а главный конкурент сломался уже на 15-й минуте своего матча. В травме “винят” и Довбика. Виктор Цыганков феерил на поле и во время празднования с фанатами.

Довбику вменяют "читерство" в получении Пичичи: "Сёрлот заслужил – забил 23 гола и ни одного с пенальти"

Андрей Лунин просидел в запасе финальный тур Реала, глядя на очередной "клиншит" Куртуа. Бельгиец грубо ошибся, но даже тут на помощь пришел VAR. Камеры сразу хватали реакцию украинца. Обо всем этом и многом другом смотрите в очередном выпуске YouTube-канала Футбол 24.