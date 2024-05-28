Накануне завершился чемпионат Саудовской Аравии. Команда португальца финишировала второй, но опытный форвард стал лучшим бомбардиром, забив рекордные для лиги 35 голов за сезон.

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В то же время Роналду покорилось еще более потрясающее достижение. Криштиану стал первым футболистом в истории, который становился лучшим бомбардиром элитного дивизиона в четырех странах. Он это делал в Англии, Испании (трижды), Италии и в Саудовской Аравии.

Таким образом Роналду оставил позади целый ряд футболистов, которые торжествовали в трех чемпионатах: Лангара, Ди Стефано, Аморозо, Сонни, Ромарио, Магно Алвес, ван Нистелрой, Думбия, Кришна, Суарес, Халк, Николич, Левандовски.

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