Роналду установил невероятный рекорд для лучших бомбардиров, дважды переписав историю
Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду провел очередной сильный сезон на индивидуальном уровне.
Накануне завершился чемпионат Саудовской Аравии. Команда португальца финишировала второй, но опытный форвард стал лучшим бомбардиром, забив рекордные для лиги 35 голов за сезон.
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В то же время Роналду покорилось еще более потрясающее достижение. Криштиану стал первым футболистом в истории, который становился лучшим бомбардиром элитного дивизиона в четырех странах. Он это делал в Англии, Испании (трижды), Италии и в Саудовской Аравии.
Таким образом Роналду оставил позади целый ряд футболистов, которые торжествовали в трех чемпионатах: Лангара, Ди Стефано, Аморозо, Сонни, Ромарио, Магно Алвес, ван Нистелрой, Думбия, Кришна, Суарес, Халк, Николич, Левандовски.
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