Верес таки сохранил место в зоне переходных матчей. Ни один из аутсайдеров сезона УПЛ не заслуживал дополнительного шанса больше, чем ровенчане – это подтверждается даже по ожидаемым показателям. В таблице xPoints “народный клуб” спустился к аутсайдерам только после 28-го тура.

По игре тоже все было очень симпатично. Ровенчане дома расписали ничью с Динамо, да и на выезде коллектив выдал крутой оборонительный перфоманс в первые 60 минут. Также Верес отбирал очки у СК Днепр-1, Зари и Александрии, а также победил всех трех конкурентов в борьбе за выживание.

"Народному клубу" немножечко не хватало кадров, однако в вопросах тактической организации и подготовки к соперникам Верес очень нравился. Если провести грамотную трансферную кампанию, то перспективы у Олега Шандрука в УПЛ будут очень хорошими – впрочем, об этом думать будут потом. Сейчас важно не подарить свою прописку в элите Эпицентру.

В Украине уже лет 10 говорят о дыре на футбольной карте Украины. Болельщики и журналисты хотели бы увидеть в УПЛ команды из Подолья, Буковины или Прикарпатья – и вот появился коллектив, который может удовлетворить спрос. Эпицентр занял четвертую позицию в сезоне Первой лиги 2023/24 и получил право на выход в элиту через плей-офф.

Для нейтрального болельщика команда из Каменец-Подольского остается малознакомой. Известных фамилий в составе немного. Фаны Динамо вспомнят 26-летнего ЦЗ/ЦПЗ Алибекова, а болельщикам Шахтера, Зари и Александрии будет интересно взглянуть на 29-летнего вингера Гриня. Из Ворсклы осенью пришел 22-летний форвард Кравчук, а поклонники Вереса должны помнить об опорнике Полуляхе.

Из всех вышеупомянутых футболистов только Кравчука можно назвать критически важным исполнителем. А как иначе? Человек 11 голов забил. Ну а в целом главной звездой Эпицентра остается тренер – Сергей Нагорняк. Его восхваляют за желание играть от владения, с короткими розыгрышами и комбинациями. Днепровское прошлое зря не прошло.

Кадровая ситуация

Травмированы: Клец (Верес; под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Эпицентр – Верес

Эпицентр: Жмурко – Жмуйда, Мороз, Григоращук, С. Кристин – Липовуз, Беженар, Алибеков – Ляшенко, Кравчук, Стен

Верес: Когут – Морозко, Кучеренко, Морозко, Шевченко – Кучеров, Кухарук – Дахновский, Яго, Шастал – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Очень интересно посмотреть, способен ли Эпицентр со своим современным футболом создать проблемы Вересу. Хотя этого все равно будет мало – надо побеждать. Пока что фаворитам кажутся ровенчане, которые умело сдерживали атаку лидеров УПЛ и заслуженно прибивали равных себе.

Кроме того, команды из вышки всегда имеют преимущество в интенсивности. Для представителей Первой лиги она является главной проблемой. Именно поэтому мы ставим на победу подопечных Олега Шандрука, однако судьба путевки в УПЛ будет решаться уже в ответном матче.

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