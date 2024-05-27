После победного финала ЛЕ рулевой бергамасков вдруг намекнул на возможную смену клуба: "Я нахожусь в странной ситуации. Это как будто ты женат, имеешь детей, но встречаешь невероятно красивую женщину". Переманить Гасперини очень хотел Наполи, который готовит перестройку после ужасного постчемпионского сезона. 66-летний специалист наконец-то раскрыл свое окончательное решение.

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"Я всегда был максимально сконцентрирован на выступлениях Аталанты в нынешнем сезоне – Серия А, Кубок, Лига Европы. Очевидно, что Аурелио Де Лаурентис на протяжении многих лет демонстрировал склонность ко мне. Это очень приятно, но, думаю, в его мыслях было и много других тренеров.

Наполи сделает свой выбор, а я привязан к Аталанте и останусь таким. Я уверен, что Наполи в будущем построит великолепную команду, тем более, они имеют крепкий фундамент.

Я верен Аталанте! Я никогда не говорил иначе. Я просто был сосредоточен на матчах, которые мы должны были сыграть. Я никогда не оставлял места для любых других дебатов", – приводит слова Гасперини Football Italia.

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