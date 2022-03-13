Фанати Верони дали Росії координати для наступного бомбардування – футбольне протистояння вийшло за межі людяності
В Італії знайшлася купка покидьків, які використовують війну для недоречних кпинів.
Ультрас Верони вказали координати стадіону Наполі для наступного бомбардування від Росії.
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Протистояння цих клубів давно вийшло на культурний і політичний рівень. Верона представляє заможну і прогресивну північ, а Неаполь – брудний і злочинний південь. Серед ультрас "мастифів" є ультраправі угрупування, які вирішили, що тема війни України та Росії буде цілком доречною для знущання над "партенопейцями".
На футбольному полі сильнішим все ж виявився південь – сьогодні Наполі здобув перемогу 2:1 на стадіоні Верони.
Наполі не без проблем здолав Верону і піднявся на другу сходинку Серії А, Болонья мінімально поступилась Фіорентині