В Італії знайшлася купка покидьків, які використовують війну для недоречних кпинів.

Ультрас Верони вказали координати стадіону Наполі для наступного бомбардування від Росії.

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Протистояння цих клубів давно вийшло на культурний і політичний рівень. Верона представляє заможну і прогресивну північ, а Неаполь – брудний і злочинний південь. Серед ультрас "мастифів" є ультраправі угрупування, які вирішили, що тема війни України та Росії буде цілком доречною для знущання над "партенопейцями".

На футбольному полі сильнішим все ж виявився південь – сьогодні Наполі здобув перемогу 2:1 на стадіоні Верони.

Наполі не без проблем здолав Верону і піднявся на другу сходинку Серії А, Болонья мінімально поступилась Фіорентині