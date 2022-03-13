Болонья в рамках недільньої програми 29-го туру Серії А зазнала поразки від Фіорентини (0:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2021/22, 29-й тур

Фіорентина – Болонья – 1:0

Гол: Торрейра, 70

Вилучення: Боніфаці, 41 (Болонья)

Верона – Наполі – початок о 19:00

Удінезе – Рома – початок о 19:00

Програму дня в Італії відкривав поєдинок на "Артеміо Франкі", де Фіорентина приймала Болонью. Господарі домінували протягом усієї зустрічі, практично нічого не дозволяючи супернику, однак підопічні Сініші Міхайловіча витримали перший тайм без пропущених голів. Можливо, вони б витримали й другий, якби ще до перерви Боніфаці не залишив гостей у меншості.

Навіть у нерівних складах "россоблу" трималися досить довго. Аж на 70-й хвилині Фіорентині вдалося дотиснути впертого опонента – це Торрейра відкрив рахунок. Його гол виявився єдиним у зустрічі. "Фіалки" святкують мінімальну перемогу.

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