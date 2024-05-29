"Я понимаю, что команда сплотилась в том составе, который был в марте, но для меня это все равно грустно, поскольку я вхожу в пятерку лучших защитников Германии, имею уверенность в себе. Возможно, если бы я был в составе в марте, то попал бы и на Евро.

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Я сказал Нагельсманну, что готов сидеть на скамейке. Он знал мое отношение. Но если я правильно понял, его беспокоили другие факторы – возраст и физическая форма", – приводит SportBild слова Хуммельса.

К слову, в нынешнем сезоне 35-летний защитник Боруссии сыграл в 38 матчах дортмундцев во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Не в последнюю очередь благодаря его игре "шмели" пробились в финал Лиги чемпионов, который пройдет 1 июня на стадионе Уэмбли в Лондоне.