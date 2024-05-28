Марио Жардел Алмейда Рибейру принадлежит к когорте тех звезд 90-х, которые стали символом эпохи. Создавалось впечатление, что для этого форварда нет никаких ограничений в количестве забитых мячей, не существует никаких табу в именах знаменитых киперов, которых он раз за разом пошивал в дураки. Даже харизматичный Кан до крови закусил губу, пропустив от Марио в четвертьфинале Лиги чемпионов-1999/00.

В те времена концентрация ярких самобытных форвардов зашкаливала. Роналдо, Ширер, Салас, Ромарио, Шукюр, Йорк с Коулом, Батистута, Саморано, Индзаги (тот что Филиппо), Макай, ван Нистелрой, Рауль, Бирхофф, наш родной Шева – разве всех перечислишь? Однако Жардел имел над ними одно существенное преимущество – его результативность держалась на астрономическом уровне. Перебравшись из Гремио в Порту, а перед тем став лучшим бомбардиром Копа Либертадорес, Жардел уже в первых матчах начал напоминать щуку, которую бросили в реку. В Португалии его игра сверкала всеми цветами радуги над Риу-Гранде, и именно здесь он установил свои главные голеадорские рекорды, забивая в среднем более одного мяча за игру.

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Природа одарила Жардела хорошими антропометрическими данными. Рост в 188 сантиметров позволял ему комфортно чувствовать себя в центре штрафной площадки соперников. Львиную долю результативных уколов он нанес головой.

Все голы Жардела в Лиге чемпионов

Кроме тонкого чувства позиции, у нашего героя был еще один козырь. В момент контакта головы с мячом, Жардел никогда не закрывал глаза, а, следовательно, мог следить за действиями голкипера. Кроме того, бразилец прекрасно владел ударом с обеих ног, не чурался исполнения штрафных ударов и пенальти. Словом, не форвард, а киллер. Поэтому немного странно, что в сборной Бразилии ему совсем не доверяли, выпустив на поле только в десяти поединках (в основном – на замену). Жардел – не Сульшер, который в МЮ удостоился статуса Суперзапасной, поэтому сумел отличиться за "селесао" лишь одним забитым мячом.

Его готовы носить на руках не только болельщики Порту и Спортинга, но и темпераментные фаны стамбульского Галатасарая. В 2000 году два точных удара этого форварда положили на лопатки мегазвездный Реал в матче за Суперкубок УЕФА (2:1).

Однако в Турции Жардел почувствовал, как трещит по швам его личная жизнь. Из-за длительной разлуки жена Марио – модель Карен Рибейро – регулярно устраивала ему сцены ревности. Возвращение в Португалию лишь ненадолго отсрочило катастрофу. Летом 2002 года строптивая Карен, которую гнетили постоянные подозрения, что Жардел ей изменяет, развелась с суперфорвардом, заложив мину под его блестящую до поры, до времени, карьеру.

Еще по инерции он продолжал штамповать голы в футболке Спортинга, однако понемногу впадал в депрессивную спячку. Это, к слову, у него семейное. Не секрет, что с его сестрой Жорданой крутил роман одноклубник Криштиану Роналду, юное дарование "львов". Но жевжика с гелем на челке вскоре словно ветром сдуло. А Жордана еще много месяцев плакала в подушку, забросив свою модельную карьеру.

...Это случилось в лиссабонском аэропорту. В поле зрения Марио попала его экс-жена, которая с двумя детьми вылетала в Сан-Паулу. Прибитому одиночеством футболисту захотелось составить им компанию в неблизком путешествии, тем более, Карен как будто и не возражала. Жардел позвонил в офис клуба и получил добро на полет в Бразилию. Вот и все, никаких преград! Он отдохнет с родными людьми, а заодно попытается склеить те обломки, которые остались от их с Карен брака. Однако в кассах тем временем закончились билеты... Марио прислонился к стене и беззащитно заплакал, поняв, что лимит приятных сюрпризов для него исчерпан.

Жардел попытался привести себя в чувство. Однако вместо нашатырного спирта стал внюхать кокаин. Результативность падала, поэтому Спортинг охотно отдал СуперМарио в Болтон. Там Жардел узнал, что такое полировать до блеска скамейку запасных. В течение некоторого времени грозное имя еще работало на авторитет бразильца. Его приглашали в Анкону, Алавес, Гойяс, Ньюэллз Олд Бойз. Нигде не удавалось закрепиться. Постепенно калибр команд, в которые приезжал Жардел, мельчал ..

Дошло даже до неповторимого курьеза. Руководство турецкого Анкарагюджю, помня заслуги Марио Жардела перед страной, достигло с ним предварительной договоренности о подписании контракта. Однако затем связь с форвардом и его агентами странным образом прервалась. За несколько часов до закрытия трансферного окна разочарованный президент клуба послал безответственного Марио к черту, подписав контракт с тремя другими бразильскими легионерами. Откуда ему было знать, что через полчаса после этого Жардел таки приземлится в Стамбуле и даже успеет дать интервью местным журналистам? Мол, я счастлив во второй раз выступать за турецкий клуб.

Говорят, Жардел мог даже оказаться в Ворскле! Агенты футболиста сами обратились с предложением к руководству украинского клуба, на который ожидал старт в Лиге Европы 2009/10. Однако при этом выдвинули такие финансовые условия, что полтавчанам глаза полезли на лоб. Возможно и не стоило экономить деньжата... Все же Жардел, как никто другой, знал о слабых местах в защите Бенфики, от которой Полтава вылетит еще в квалификации (0:4, 2:1).

Через год Марио вынырнул в чемпионате другой славянской страны. Середнячок болгарского элитного дивизиона – Черно Море – вызвал ажиотаж, когда таки удалось подписать Жардела. "Это трансферная бомба!" – заявили в один голос журналисты и болельщики.

Однако в матчах со скромными командами вроде Монтаны, Пирина или Миньора некогда грозный форвард, перед которым дрожали Бавария и Барселона, Реал и Милан, смог забить лишь один мяч. Упаковав чемоданы, он вернулся в родную Бразилию, где пополнил состав Рио Негру, выступавшего в Серии С. На прощание Жардел заявил, что убегает из Болгарии, потому что "скоро здесь наступят 30-градусные морозы". Шутник! Болгары прикола не поняли. На клубном сайте, в разделе "состав команды", еще некоторое время висело фото нашего героя под 16-м номером.

Последние свои голы Марио оставил в 2011-м, а увидеть их имели счастье в Саудовской Аравии. Там он оформил солидную двадцаточку в футболке клуба Аль-Таавун. А попутно пополнил похудевший кошелек пачкой нефтедолларов. Желание не понижать уровень своей жизни очень быстро привело Жардела в политику. В 2014-м экс-форварда избрали в Палату депутатов. Он получил голоса более 41 тысячи бразильцев, которые оценили скорее его футбольную славу, чем интеллектуальные способности и моральные принципы.

Несмотря на это страдал хронической депрессией, которую усугубляли не только проблемы в личной жизни, но и смерть отца. Спасался Жардел, как только мог – ходил в церковь и к психологу, много времени медитировал. Конечно, наркотики попробовал также. Собственно, из-за подозрительных веществ его и поперли из Палаты депутатов в 2016-м. Прокуратура обвинила легенду в покрывании наркоторговли, а еще в коррупции и подделке документов.

Нелегко поверить, но Жардел нашел в себе силы отмыться от всего этого дерьма. Последние годы он живет приличной жизнью. В 2020-м защищал Луческу, под руководством которого феерил в Галатасарае, от шквала критики после назначения в Динамо. "Возможно, я даже приеду посмотреть один из матчей Динамо под руководством Мирчи. Надеюсь, это будут еврокубки", – обещал Марио.

Сейчас Жарделу пятьдесят. Он путешествует по миру, заезжает в гости к своим бывшим клубам, встречается с экс-одноклубниками, участвует в различных церемониях. Наладил отношения с сыном и дочерью. А на днях Марио гостил у самой Долорес Авейру – матери Криштиану Роналду. После двух десятилетий штормов он наконец нашел свою уютную гавань.

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