Болонья в рамках воскресной программы 29-го тура Серии А потерпела поражение от Фиорентины (0:1). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2021/22, 29-й тур

Фиорентина – Болонья – 1:0

Гол: Торрейра, 70

Удаление: Бонифаци, 41 (Болонья)

Верона – Наполи – начало в 19:00

Удинезе – Рома – начало в 19:00

Программу дня в Италии открывал поединок на "Артемио Франки", где Фиорентина принимала Болонью. Хозяева доминировали на протяжении всей встречи, практически ничего не позволяя сопернику, но подопечные Синиши Михайловича выдержали первый тайм без пропущенных голов. Возможно, они выдержали бы и второй, если бы ещё до перерыва Бонифаци не оставил гостей в меньшинстве.

Даже в неравных составах "россоблу" держались довольно долго. Аж на 70-й минуте Фиорентине удалось дожать упрямого оппонента – это Торрейра открыл счёт. Его гол оказался единственным во встрече. "Фиалки" празднуют минимальную победу.

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