Вчера в Ливерпуль Арене состоялись посиделки с немецким специалистом, который решил завершить английский этап своей карьеры. Это напоминало отчетную встречу, на которой Клопп говорил о своем периоде в Ливерпуле.

Ливерпуль официально объявил о назначении нового главного тренера

В какой-то момент на экране начали демонстрировать видео памятных моментов, а фаны в зале начали петь в честь Юргена. Тот, конечно, в такой эмоциональный момент не смог сдержать слез.

Напомним, немецкий специалист тренировал Ливерпуль с октября 2015 года. За почти девять лет под руководством Клоппа мерсисайдцы выиграли восемь трофеев, среди которых АПЛ и Лига чемпионов.