Лозунг "Слава Украине" и сине-желтый сектор: эффектная акция от фанатов Динамо Загреб
Слова поддержки для Украины и наших героев раздаются чуть ли не со всего мира. Хорватия – не исключение.
В матче 27-го тура чемпионата Хорватии встречались Хайдук и Динамо Загреб (0:0). "Синие" играли на выезде, но с ними приехало немало преданных фанатов.
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Именно они во время встречи устроили невероятную акцию поддержки, развернув баннер с надписью "Слава Украине! Героям слава!" и превратив сектор в сине-желтый флаг.
Заметим, Украина во время противостояния с российскими извергами получает разнообразную поддержку и помощь со всех уголков мира, а клубы и игроки регулярно высказываются против войны.
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