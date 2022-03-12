Слова поддержки для Украины и наших героев раздаются чуть ли не со всего мира. Хорватия – не исключение.

В матче 27-го тура чемпионата Хорватии встречались Хайдук и Динамо Загреб (0:0). "Синие" играли на выезде, но с ними приехало немало преданных фанатов.

Йовичевич с плакатом поддерживает Украину в Загребе: патриотическое фото

Именно они во время встречи устроили невероятную акцию поддержки, развернув баннер с надписью "Слава Украине! Героям слава!" и превратив сектор в сине-желтый флаг.

Динамо Загреб в Хайдук Сплит 03.12.2022 pic.twitter.com/inUP73ZXjW — 101% УЛЬТРАС (@101ultras_) 12 марта 2022 г.

Заметим, Украина во время противостояния с российскими извергами получает разнообразную поддержку и помощь со всех уголков мира, а клубы и игроки регулярно высказываются против войны.