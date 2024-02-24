Иван Проведель должен еще долго оставаться "номером один" в Лацио.

Римский клуб объявил о продлении контракта основного вратаря. По информации инсайдера Николо Скиры, новое соглашение рассчитано до лета 2028-го, а годовая зарплата Проведеля вырастет с 1,3 млн евро до 2 млн.

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В августе 2022-го Лацио приобрел кипера у Специи всего за 2,5 млн евро. Проведель роскошно провел дебютный сезон, выиграв награду лучшего вратаря Серии А. В нынешней кампании Иван открыл в себе еще и навыки бомбардира – голом спас "орлов" от поражения Атлетико в рамках первого тура ЛЧ.

Правда, к 29-летнему голкиперу есть вопросы за пределами поля. Уже после полномасштабного вторжения Проведель хвастался своими русскими корнями, назвал Путина "сильной личностью" и выражал желание играть за национальную сборную "лаптеголовых".

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