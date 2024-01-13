Когда голкипер становится автором забитого мяча – это всегда особеный момент. Еще более знаковым он становится тогда, когда это произошло в Лиге чемпионов, ведь история знает лишь несколько таких случаев.

Обычно вратари становятся героями, когда отразят пенальти или продемонстрируют эффектный суперсейв. Но иногда киперы оставляют свой след и на другом конце поля, поразив ворота соперника. Это бывает крайне редко, поэтому каждый такой случай особенный.

Лишь 4 вратаря вписали свое имя в историю футбола как автор забитого гола в поединке Лиги чемпионов (если не учитывать серию послематчевых пенальти). Последним стал голкипер Лацио Иван Проведель, который в первом туре ЛЧ 2023/24 пошел в штрафную Атлетико и за несколько секунд до финального свистка переправил мяч в сетку ворот, спася римлян от поражения. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR вспоминает все голы вратарей в Лиге чемпионов.

1. Ханс-Йорг Бутт

Знаменитый немецкий вратарь является рекордсменом Лиги чемпионов, ведь забил сразу три гола в матчах этого турнира. Правда, все с пенальти, но за три разных клуба. Бутт является одним из самых результативных голкиперов в истории футбола. Благодаря своему умению пробивать пенальти немец, которому сейчас 49 лет, за свою карьеру забил 32 гола. Три из них – в Лиге чемпионов.

Впервые Ханс-Йорг Бутт забил в самом престижном евротурнире 13 сентября 2000 года в матче Гамбург – Ювентус. На 72-й минуте кипер Гамбурга пошел исполнять пенальти и переиграл Эдвина ван дер Сара, сделав счет 3:3. Финальный свисток арбитра на Фолькспаркштадионе (именно том стадионе, где Шахтер играет домашние матчи в евросезоне 2023/24) зафиксировал голевую феерию 4:4. В составе Ювентуса хет-трик оформил Филиппо Индзаги.

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Второй гол Бутта в Лиге чемпионов датирован 12 марта 2002 года. И тут от немецкого вратаря пострадал Ювентус. На тот момент Ханс-Йорг Бутт уже защищал цвета леверкузенского Байера, а в том сезоне "фармацевты" дошли до финала ЛЧ, где их остановил Реал и феноменальный гол Зинедина Зидана. Ну а гол кипера Байера был куда банальнее – Бутт реализовал пенальти, разведя мяч и Буффона по разным углам. Это произошло на 24-й минуте, а Байер одержал победу со счетом 3:1.

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Goalkeeper Hans-Jörg Butt has scored three goals in the Champions League, including this penalty #OTD in 2002 ?@bayer04_en | #UCL pic.twitter.com/ycy8INz82p — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2021

Голевой "хет-трик" Бутт оформил 8 декабря 2009 года. И снова немецкий кипер забил в ворота Ювентуса! На 30-й минуте Бут, уже игравший в Баварии, сравнял счет. Матч в Турине завершился победой мюнхенцев со счетом 4:1, а последний гол умудрился забить экс-игрок сборной Украины Тимощук. В том сезоне 2009/10 Бавария дошла до финала ЛЧ, где уступила Интеру.

2. Синан Болат

Не прошло и суток после того, как Ханс-Йорг Бутт забил Ювентусу, как Европа смаковала гол еще одного вратаря. 9 декабря 2009-го в матче Стандард – АЗ Алкмаар турецкий голкипер хозяев Синан Болат пошел к чужим воротам и замкнул подачу со штрафного. Шла 90+5-я минута. Благодаря этому голу Стандард спас ничью, подарившую бельгийцам итоговое третье место группы и путевку в Лигу Европы. Синан Болат стал первым вратарем в истории ЛЧ, который забил гол с игры.

К слову, за АЗ, который финишировал последним в квартете, отличился Джермейн Ленс. Через несколько лет после той игры нидерландец перейдет в киевское Динамо.

3. Винсент Эньяма

Тель-Авивский Хапоэль в розыгрыше ЛЧ 2010/11 занял последнее место группы, пропустив вперед Шальке, Лион и Бенфику. 29 сентября 2010 года израильтяне дома проиграли Лиону (1:3), но этот матч запомнился голом вратаря. Его автором стал нигериец Винсент Эньяма, который удачно исполнил пенальти, переиграв будущего чемпиона мира Уго Льориса.

До осени 2023 года это был последний гол вратаря в матче ЛЧ. Лишь несколько месяцев назад лигочемпионовский список голкиперов-голеадоров пополнился четвертой фамилией.

Con il goal di ieri sera di Provedel salgono a 6 le reti messe a segno da portieri in Champions League, l'ultima delle quali fu realizzata da Vincent Enyeama in un incontro tra Hapoel Tel Aviv e Lione nel 2010. pic.twitter.com/3cfN346H0x — Calcio Nigeria (@calcio_NG) September 20, 2023

4. Иван Проведель

Гол, еще свежий в памяти. Спустя 13 лет после гола Эньямы вратарь Лацио стал четвёртым кипером-бомбардиром в Лиге чемпионов. 19 сентября 2023-го в первом туре ЛЧ Иван Проведель сравнял счёт в поединке против мадридского Атлетико. В компенсированное время он пошел в штрафную "матрасников" и головой замкнул подачу Луиса Альберто, спася для своей команды ничью (1:1). Проведель стал лишь вторым вратарем в истории Лиги чемпионов, забившим гол не с пенальти.