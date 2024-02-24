Іван Проведель повинен ще довго залишатися "номером один" у Лаціо.

Римський клуб оголосив про продовження контракту основного воротаря. За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, нова угода розрахована до літа 2028-го, а річна зарплатня Проведеля зросте з 1,3 млн євро до 2 млн.

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У серпні 2022-го Лаціо придбав кіпера у Спеції всього за 2,5 млн євро. Проведель розкішно провів дебютний сезон, вигравши нагороду найкращого воротаря Серії А. У нинішній кампанії Іван відкрив у собі ще й навички бомбардира – голом врятував "орлів" від поразки Атлетіко в рамках першого туру ЛЧ.

Щоправда, до 29-річного голкіпера є питання за межами поля. Вже після повномасштабного вторгнення Проведель хизувався своїм російським корінням, назвав Путіна "сильною особистістю" та висловлював бажання грати за національну збірну "лаптєголових".

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