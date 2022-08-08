Один из одноклубников Виктора Коваленко в Специи, Иван Проведель, в своем Instagram отмечает, что имеет итало-российское происхождение фактически через полгода после нападения российских войск на Украину.

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Перед началом войны вратарь рассказал в интервью российскому изданию, что считает себя наполовину россиянином, назвал диктатора Владимира Путина "сильной личностью" и выразил желание играть за национальную сборную "лаптеголовых".

Интересно, что после начала военных действий Проведель вместе со всей командой выходил в кофтах с надписью "Stop War" и не высказывал публично свою позицию насчет военной агрессии россиян. Добавим, что голкипер завершает свой переход из специи в Лацио и уже прошел медосмотр.

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