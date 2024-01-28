Балотелли оконфузился идиотской публикацией о Путине и Байдене – скандалист быстро придумал себе оправдание
Марио Балотелли уже давно не может похвастаться большими успехами в футболе, но находит другие поводы, чтобы напомнить о себе.
Скандальный экс-форвард сборной Италии сделал публикацию, в которой показана "разница" между США и Россией. На глупом видео "слепили" кадры Джо Байдена, который якобы не может дождаться завершения прощания с павшим солдатом, и Владимира Путина, "героически" терпящего под ливнем.
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33-летний Балотелли быстро удалил свою публикацию и начал оправдываться: "Это не было политическое заявление, оно касалось только уважения к погибшим. Перестаньте скулить и поймите мысль", – написал Марио.
Вряд ли следует удивляться таким взглядам человека, который уничтожил свою карьеру тупыми поступками. Балотелли дрался с тренером, бросал дротики в младших партнеров и чуть не сжег свой дом, запуская фейерверки.
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