Марио Балотелли уже давно не может похвастаться большими успехами в футболе, но находит другие поводы, чтобы напомнить о себе.

Скандальный экс-форвард сборной Италии сделал публикацию, в которой показана "разница" между США и Россией. На глупом видео "слепили" кадры Джо Байдена, который якобы не может дождаться завершения прощания с павшим солдатом, и Владимира Путина, "героически" терпящего под ливнем.

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33-летний Балотелли быстро удалил свою публикацию и начал оправдываться: "Это не было политическое заявление, оно касалось только уважения к погибшим. Перестаньте скулить и поймите мысль", – написал Марио.

Вряд ли следует удивляться таким взглядам человека, который уничтожил свою карьеру тупыми поступками. Балотелли дрался с тренером, бросал дротики в младших партнеров и чуть не сжег свой дом, запуская фейерверки.

Mario Balotelli going down the pro russia route?



Today he’s posted the below video on his IG stories of Biden v putin (before deleting it)



He’s since posted a message that it’s ‘nothing political’ (w a Kazakh rapper who’s big in russia as backg music) ? pic.twitter.com/a16VYJIt9Z — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 28, 2024

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