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Facebook проверяет страницы украинцев, которые обвалили рейтинг ФИФА в соцсети

18:31 108 Читати українською
Facebook проверяет страницы украинцев, которые обвалили рейтинг ФИФА в соцсети
Украинские болельщики / фото из соцсетей

Украинцы, которые обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook, ощутили неудобства при пользовании данной социальной сетью. Участникам флешмоба массово приходят сообщения о необходимости пройти верификацию.

Facebook отреагировал на флешмоб украинцев, которые обвалили рейтинг страницы ФИФА, ставя оценку "1". Пользователи соцсети, которые ставили оценку паблику, начали массово получать уведомления о необходимости пройти проверку, передает ТСН.

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Аккаунты пользователей массово заблокированы до завершения прохождения проверки. К слову, ФИФА уже закрыла возможность оценивать страницу организации в Facebook.

Данный флешмоб был организован после того, как экс-игрок Динамо Огнен Вукоевич был исключен из сборной Хорватии после появления видео со словами "Слава Украине".

Напомним, что после поединка 1/4 финала ЧМ-2018 против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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