Флэшмоб "Слава Украине!" обвалил рейтинг страницы ФИФА к минимуму и заставил закрыть оценки

После флэшмоба украинцев в защиту Домагоя Виды и Огнена Вукоевича ФИФА закрыла комментарии на своей официальной странице в Facebook и убрала возможность оценивать организацию.

В течение двух дней на странице организации в Facebook появились тысячи комментариев с негативной оценкой ФИФА. Кроме этого, все сообщения сопровождались лозунгом "Слава Украине!". В конце концов это привело к тому, что рейтинг организации упал до рекордно низкого показателя – 1,1 балла.

ФИФА отреагировала на акцию украинцев своеобразно – отключением оценок и возможности комментировать. Сама страница продолжает работать в обычном режиме.

"Слава Украине-2!" – появилось новое видео празднования Виды победы над Россией

Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

Также стало извесно, что президент ФФУ Андрей Павелко обсудит с ФИФА использование лозунга "Слава Украине!" в дальнейшем.