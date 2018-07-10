Facebook перевіряє сторінки українців, які обвалили рейтинг ФІФА у соцмережі

Українці, які обвалили рейтинг сторінки ФІФА у Facebook, відчули незручності при користуванні даною соціальною мережею. Учасникам флешмобу масово приходять повідомлення про необхідність пройти верифікацію.

Facebook відреагував на флешмоб українців, які обвалили рейтинг сторінки ФІФА, ставлячи оцінку "1". Користувачі соцмережі, які ставили оцінку пабліку, почали масово отримувати повідомлення про необхідність пройти перевірку, інформує ТСН.

"Слава Україні-2!" – з'явилося нове відео святкування Віди перемоги над Росією

Акаунти користувачів масово заблоковані до завершення проходження перевірки. До слова, ФІФА вже закрила можливість оцінювати сторінку організації у Facebook.

Даний флешмоб був організований після того, як екс-гравець Динамо Огнєн Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії після появи відео зі словами "Слава Україні".

Нагадаємо, що після поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2018 проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а в понеділок Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.