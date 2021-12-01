Идеи Шевченко заметны, подводит исполнение

Шевченко стартовал во главе Дженоа с поражения от Ромы, а затем набрал первое очко в Серии А, расписав нулевую ничью из Удинезе. Перед игрой с Миланом украинский специалист сделал два изменения в стартовом составе, обновив правый фланг обороны. Крайнего центрбека сыграл Ванхойсден, а на позиции латераля вышел Гильоне. Схема привычная – 5-3-2.

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У Дженоа заметен прогресс в работе с мячом. Реальных моментов не было, команда редко подходила к чужой штрафной, но неплохо разыгрывала в центре поля. Грамотные перемещения, розыгрыши на третьего, активное привлечение латералей, обмен позициями в полуфлангах – эпизодами Дженоа хорошо контролировала мяч, дорожила им.

Футболисты понимают, что нужно делать, куда открываться и куда вбегать, но подводит исполнение. Для лучшей игры Шевченко не хватает мастерства футболистов. Где-то не хватило скорости, где-то отдали неточный пас. Это приводило к обрезкам и шансам Милана, в дебюте накрывавшего хозяев высоким прессингом и не позволявшего спокойно выходить из обороны через пас.

Сама же Дженоа за первый тайм создала два полумомента после вертикальных атак – издали неточно пробили Камбьясо и Ровелла. Эти ребята были заметнее всего в команде Шевченко. Их взаимодействие на левом фланге было самым большим позитивом у генуэзцев. А на старте второго тайма подача Ровеллы со штрафного чуть не стала голевой – удар Экубана вытащил Меньян.

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Ибра – мастер, Милан прощал, а затем наказывал

Милан забил быстрый гол – Ибрагимович идеально положил в угол штрафной. Гости владели инициативой, высоко накрывали соперника, спокойно разыгрывали, пользуясь разрывами в порядках Дженоа (линии Шевченко плохо сохраняли компактность). С реализацией у "россонери" ​​были проблемы. Дженоа часто ошибалась, мяч летал по штрафной, но в ворота не залетал.

Диас дважды накрутил по несколько генуэзцев, однако качественного удара по воротам Сиригу не нанес. Мессиас и Крунич также упустили по моменту. Милан удвоил преимущество только в компенсированное до первого тайма время, когда Мессиас подстерег отскок и головой переправил мяч в сетку. Мессиас уникальный персонаж. Читайте его историю здесь:

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Шикарным был Златан, который работал по всему фронту атаки, оттягивался в глубину для обыгрышей, прессинговал. И при этом 40-летний швед постоянно оказывался на ударных позициях. За 60 минут на поле Ибра 7 раз пробил по воротам.

Но разгром Милан устроил уже без него. Прекрасная атака левой бровкой, Тео отдал в штрафную, Диас перевел на Мессиаса, а бразилец оформил дубль. После этого совершенно все стало ясно. Легкая победа "россонери". Милан впервые за 4 тура победил, набрал 35 очков и вернулся на второе место Серии А. Дженоа с 10 баллами осталась в зоне вылета.

Адские условия Шевы

У Шевченко ужасный календарь в начале карьеры у Дженоа. Рома, Милан, далее выезд в Ювентус, дерби с Сампдорией и тяжелые поединки с Лацио и Аталантой. Всем соперникам его команда катастрофически проигрывает в классе. До конца года тяжело рассчитывать на очки.

Оборона Дженоа не только многое позволяет оппонентам, но и сама регулярно привозит. И трудно что-нибудь исправить без Максимовича и Кришито. В атаке не хватает травмированных Дестро и Кайседо, не лишним был бы Фарес. Приходится играть с молодым Бьянки на острие, который опять остается незаметным.

Шевченко снова попытался сыграть смелее, когда счет стал катастрофическим. Освежил атаку заменами, выпустил Пандева. Во втором тайме Милан традиционно подсел и не имел такого ощутимого преимущества, качество игры упало. Но Дженоа не придумала, как забить гол престижа. Лучшим моментом стал удар из центрального круга от Портановы – Меньян подстраховал.

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