Ідеї Шевченка помітні, підводить виконання

Шевченко стартував на чолі Дженоа з поразки від Роми, а потім набрав перше очко в Серії А, розписавши нульову нічию з Удінезе. Перед грою з Міланом український фахівець зробив дві зміни в стартовому складі, оновивши правий фланг оборони. Крайнього центрбека зіграв Ванхойсден, а на позиції латераля вийшов Гільйоне. Схема звична – 5-3-2.

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У Дженоа помітний прогрес у роботі з м'ячем. Реальних моментів не було, команда рідко підходила до чужого штрафного майданчика, але непогано розігрувала у центрі поля. Грамотні переміщення, розіграші на третього, активне залучення латералів, обмін позиціями у півфлангах – епізодами Дженоа добре контролювала м'яч, дорожила ним.

Футболісти розуміють, що треба робити, куди відкриватися та куди вбігати, але підводить виконання. Для кращої гри Шевченку не вистачає майстерності футболістів. Десь не вистачило швидкості, десь віддали неточний пас. Це призводило до обрізок і шансів Мілана, який в дебюті накривав господарів високим пресингом і не дозволяв спокійно виходити з оборони через пас.

Сама ж Дженоа за перший тайм створила два напівмоменти після вертикальних атак – здалеку неточно пробили Камб'ясо та Ровелла. Ці хлопці були найпомітнішими у команді Шевченка. Їхня взаємодія на лівому фланзі була найбільшим позитивом у генуезців. А на старті другого тайму подача Ровелли зі штрафного ледь не стала гольовою – удар Екубана витягнув Меньян.

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Ібра – майстер, Мілан пробачав, а потім карав

Мілан забив швидкий гол – Ібрагімовіч ідеально поклав у кут зі штрафного. Гості володіли ініціативою, високо накривали суперника, спокійно розігрували, користуючись розривами у порядках Дженоа (лінії Шевченка погано зберігали компактність). З реалізацією у "россонері" були проблеми. Дженоа часто помилялася, м'яч літав по штрафному майданчику, але у ворота не залітав.

Діас двічі накрутив по кілька генуезців, однак якісного удару по воротах Сірігу не завдав. Мессіас і Круніч також змарнували по моменту. Мілан подвоїв перевагу лише в компенсований до першого тайму час, коли Мессіас підстеріг відскок і головою переправив м'яч у сітку. Мессіас унікальний персонаж. Читайте його історію тут:

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Шикарним був Златан, який працював по всьому фронту атаки, відтягувався в глибину для обіграшів, пресингував. І при цьому 40-річний швед постійно опинявся на ударних позиціях. За 60 хвилин на полі Ібра 7 разів пробив по воротах.

Але розгром Мілан влаштував вже без нього. Чудова атака лівою бровкою, Тео віддав у штрафний майданчик, Діас перевів на Мессіаса, а бразилець оформив дубль. Після цього абсолютно все стало зрозуміло. Легка перемога "россонері". Мілан вперше за 4 тури переміг, набрав 35 очок і повернувся на друге місце Серії А. Дженоа з 10 балами залишилася в зоні вильоту.

Пекельні умови Шеви

У Шевченка жахливий календар на початку кар'єри в Дженоа. Рома, Мілан, далі виїзд до Ювентуса, дербі з Сампдорією та важкі поєдинки з Лаціо й Аталантою. Всім суперникам його команда катастрофічно програє в класі. До кінця року важко розраховувати на очки.

Оборона Дженоа не лише багато дозволяє опонентам, а й сама регулярно привозить. І важко щось виправити без Максімовіча та Крішіто. В атаці не вистачає травмованих Дестро та Кайседо, не зайвим був би Фарес. Доводиться грати з молодим Б'янкі на вістрі, який вдруге поспіль залишається непомітним.

Шевченко знову спробував зіграти сміливіше, коли рахунок став катастрофічним. Освіжив атаку замінами, випустив Пандева. У другому таймі Мілан традиційно підсів і не мав такої відчутної переваги, якість гри впала. Але Дженоа не придумала, як забити гол престижу. Найкращим моментом став удар з центрального кола від Портанови – Меньян підстрахував.

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